【民眾網黃楸玲／台北報導】

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環保署於112年1月6日在財團法人張榮發基金會國際會議中心完成辦理「東協國家土壤及地下水永續論壇」，邀請印尼東爪哇省環境保護局、印尼及越南學術界學者代表來臺，與國內地方環保機關、土壤及地下水產業代表、學術界學者及在臺就學之外籍與臺灣籍研究生等共同參與，探討我國與東協國家土壤及地下水環境政策、環境治理經驗及激發創新思維，並進行「永續創新土壤及地下水整治研究競賽」頒獎。

環保署蔡鴻德副署長開幕致詞表示，臺灣因為有完備的土壤及地下水整治法，仿效美國超級基金(Superfund)的設立精神，徵收土壤及地下水污染整治基金，以使土壤及地下水污染整治與預防工作能有效推動，而我國氣候條件和環境條件與東南亞國家很類似，臺灣現在已經累積了20年豐富的土壤及地下水污染調查、整治技術與經驗，可以與東南亞國家共享。

臺灣每年也持續與美國環保署及亞太地區環保專業人士透過講習會或論壇等方式保持國際上的交流，與國際接軌及經驗交換進而提升技術能力，降低污染衝擊及改善環境品質，並且為拓展以臺灣為首的雙邊或多邊合作奠定良好基礎。

環保署表示本次論壇主要探討印尼及越南所面臨之土壤及地下水環境保護問題，臺灣土壤及地下水污染整治法立法歷程、管理策略、技術發展與國際接軌，促使我國各界對東協夥伴之瞭解，集合產官學各界智慧與力量，進一步拓展臺灣產業界在東協國家有著力的地方，亦透過辦理「永續創新土壤及地下水整治研究競賽」，培育東協國家外籍人才。

以「永續創新土壤及地下水之概念」作為競賽主軸，22組隊伍經過初審及複審，合計10組隊伍進入複選，共5組隊伍獲得本次競賽獎項，總計頒發九萬元獎勵，期望透過競賽激發新思維，未來能以實際行動改善或解決自身國家環境問題，促使土壤及地下水朝向永續發展目標前進。

環保署強調土壤及地下水資源永續是全球的環境議題，冀望透過本次論壇的交流平台，建立與東協國家土壤及地下水環境保護合作夥伴關係，共同為改善地球環境與人民生活品質而努力。

「永續創新土壤及地下水整治研究競賽」頒獎合照（圖：環保署）

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