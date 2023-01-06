2023年01月06日 環境資訊中心記者 劉庭莉報導 環境資訊中心記者 劉庭莉報導

因應減少塑膠廢棄物趨勢，環保署今（6日）預告限塑草案，草案將分階段實行，第一階段自今年7月1日起，旅宿業及住宿業者將不得主動提供一次用旅宿用品，包括一次用洗髮乳、潤髮乳、個人衛生用品等11品項；第二階段則由地方環保局訂定實施日期，業者須提供消費者選購一次用旅宿用品及至少5%自備旅宿用品的價差優惠。

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環保署今（6日）預告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案，今年7月1日起旅宿業及住宿業將不得主動提供11品項一次用旅宿用品。圖片來源：visualsofdana／Unsplash

草案將分階段實施 未來不提供一次用旅宿用品房型將有5%優惠

環保署今（6日）預告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案，將對旅宿業（包含觀光旅館業、旅館業及民宿）及其他住宿業（如露營地、休旅車營地等）之一次用旅宿用品加以限制，預估全台近1萬5000家業者受影響。

第一階段自今年7月1日起，一次用旅宿用品僅限消費者有使用需要時提供，業者不能在客房內主動提供或客房外讓消費者自由取用；第二階段規定業者須於營業場所或客房內，標示各項一次用旅宿用品價格供消費者選購，並提供未含一次用旅宿用品房型價差至少5%優惠，實施日期則由地方環保局提報環保署核准發布。

草案限制的一次用旅宿用品共三大類、11品項，包括小於180毫升且一次用包裝的液態盥洗及保養用品（洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液）、個人衛生用品（梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽）以及一次用拖鞋。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌說明，我國每年一次用旅宿用品廢棄物在COVID-19疫情前推估約8000噸，草案預計減少三成一次用旅宿用品廢棄物，每年約2500噸。他表示，鼓勵業者以按壓式大瓶盥洗用品取代一次用包裝，預期一次用盥洗用品減量幅度最大。

「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案內容。圖片來源：環保署提供

草案預告日起3日後民眾可至環保署「法規命令草案預告區」網頁參閱草案詳細內容，並於預告刊登公報次日起60日內提供相關意見或修正建議。

旅遊塑膠污染較易進入海洋 環署：自備旅宿用品衛生又環保

為減少塑膠污染環境，2022年聯合國環境大會（UNEA-5）達成協議，將於2024年前制定一項具有法律約束力的國際塑膠公約、2030年大幅減少使用一次用塑膠製品。

環保署表示，減少資源過度消耗及塑膠污染是國際趨勢，一次用旅宿用品本體、容器或包裝多使用塑膠材質，經短時間使用後廢棄造成資源浪費，此外，旅遊中所產生的塑膠污染或垃圾較容易進入海洋和陸域水體中，造成環境及生態危害疑慮。

為解決塑膠污染及減少垃圾產生，聯合國環境署（UNEP）及世界旅遊組織（UNWTO）2020年推動全球旅遊減塑倡議（Global Tourism Plastics Initiative），邀請旅遊產業鏈業者、協會及非政府組織加入，承諾使用環境友善的旅宿用品取代一次用塑膠等。

環保署呼籲，民眾應培養「自備、重複、少用」觀念，將減塑、減少垃圾等環保行為落實於生活中，旅遊時自備旅宿用品衛生又環保，一起為環境盡一份心力。

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