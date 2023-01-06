熱愛生命文教基金會 方嘉綺 執行長

任職於惠陽國際教育股份有限公司董事長兼總經理，致力於 任職於惠陽國際教育股份有限公司董事長兼總經理，致力於 實踐企業ESG （環境保護Environment、社會責任Social和公司治理Governance），因此自熱愛生命文教基金會於1999年創立以來，方嘉綺女士便接下執行長一職，並成立「凡星之家」專注於幫助偏鄉及弱勢學子成長、強化基礎教育、學習技能、回饋社會，促成「取之於社會，用之於社會」的良性循環。

（圖）林陳秀美女士參與熱愛生命基金會感恩餐會。

生命牽線 善心綿延

談及「財團法人熱愛生命文教基金會」的起源，方執行長說到：「我們的創辨人，同時也是『社團法人國際生命線台灣總會』前理事長林陳秀美女士，在她開始『熱愛生命』之前，已經為台灣公益貢獻許多。」有鑒於起初生命線並無專線電話，求助者要先向查號台確認區碼才能聯絡，秀美女士考量需求者的心理與便利性，動用人脈向當時的總統李登輝先生提出，「希望像110和119那樣設置一個緊急專線碼，給予憂鬱或有輕生念頭的人即時性的幫助」於是廣為人知的1995（要救救我）生命線協談專線就此為民服務。

將助人與對生命的敬重鐫刻於心的林陳秀美女士，即使從生命線總會理事長一職退任下來，仍持續熱衷於公益活動，而與之相偕大半輩子的丈夫也傾力支持，提供一筆經費讓她成立「熱愛生命文教基金會」，以技能職訓和生命教育為主軸，持續在社會的每個角落從事善行、散佈愛心；方嘉綺執行長表示：「儘管秀美女士將熱愛生命的主持棒交付給我，但84歲的她依舊保持善心、身體力行幫助每個有需要的人。」

（圖）熱愛生命文教基金會的logo由多顆紫色愛心組成，中間融入字母L，含有長久之意，寓意著「我們的愛心會無限放大」的美好願想。

（圖）林陳秀美女士與方嘉綺執行長一同出席熱愛生命基金會感恩餐會。

天降大任 治癒人心

結合林陳秀美女士在「生命線」多年的深耕，以及其對於生命的熱愛與關懷，基金會以「熱愛生命」為名開始進行社福工作，洋溢著滿盈的希望和熱忱，熱愛生命文教基金會預定於1999年9月21號舉行成立大會，不料卻遇上九二一大地震，面對嚴重的災難，林陳秀美女士認為這是上天賦予熱愛生命的某種使命，讓自己去幫助更多的人事物，於是在方嘉綺執行長的帶領下，基金會跑遍中南部的偏鄉學校，透過生命教育課程撫慰孩童災後創傷的心靈。

方執行長感慨地回憶：「我永遠記得當時在南投埔里，許多房子和校舍都倒了，小朋友坐在用鐵皮或組合屋搭建的教室裡，靜靜地摺紙鶴並貼上長長的字條，上頭寫著：『你們還好嗎？我好想你們，現在班上只剩下我⋯⋯』看到這幕，我眼淚都快掉下來了。」孩子那令人疼惜的純真使她為之動容，並更加確立熱愛生命往後的公益服務，將以偏鄉孩童的生命教育和技職訓練為主。

（圖）方執行長與偏鄉學員職能培訓合照。

（圖）凡星之子小翔日益精湛的繪畫作品。

凡星之家 閃耀凡星

確定基金會的社福方針後，同為「社團法人大中華婦幼關懷成長協會」創會理事長的方嘉綺執行長，在2015年讓熱愛生命和婦幼協會結合，統整資源研擬更完備的長期規劃，終於2017年成立「凡星之家」，將服務的年齡層擴大至高中、大學，讓受助孩童擁有更完善的照顧與教育歷程，能夠扭轉人生、展望未來。

2017年正式成立凡星之家，冀望透過企業團體、善心人士、政府機關的支持和贊助，提供弱勢家庭的孩子們課業學習與第二專長培訓的資源，並透過「品格教育」、「職能訓練」、「技能訓練」、「動能訓練」及「國際視野」等五大學習主軸，協助更多身處弱勢家庭環境卻仍有夢想的孩子，培養一技之長與興趣，並建立一個「踏實築夢，實現希望，展翅高飛」的平台，增加他們參與社會服務的機會，讓這些弱勢家庭的孩童及青少年成為助人者，培養「取之社會，用之社會」的理念，以自身之力實踐回饋。

（圖）2020年動能訓練成果－公益環島。

關於「凡星之家」的成果，方執行長向我們分享兩個暖心的故事，首先是懂事孝順的「小哲」（化名），身世坎坷的他十幾歲便肩負起照顧妹妹和罹癌外公的重擔，方嘉綺執行長身為他和妹妹的「守護天使」，不僅給予經濟上的協助，更傳遞正直的品格教育，培養他們良好的品性和價值觀，看見小哲努力而優秀的表現獲得「2017大台中少年英雄獎」的表彰，令嘉綺執行長心中倍感安慰。

（圖）小哲於Chica公益咖啡廳學習如何成為一位合格咖啡師。

另一位則是富有繪畫天份的「小翔」（化名），當時就讀國小六年級的他被祖母帶去找方執行長請求收留，家境清寒、缺乏雙親照料的小翔學習狀況不佳，又因讀啟智班的雙胞胎弟弟而被同學言語霸凌，在加入凡星之家後，方嘉綺執行長非常欣賞小翔的畫畫天賦，提供許多資源和指導，予以他創作的空間；如今的小翔受到眾人的肯定，整個人的氣質如同作品般愈來愈出眾，孩子的轉變與成長，帶給嘉綺執行長滿懷的感動和成就，也給予她持續付出的動力和支持。

（圖）「熱愛生命Chica café」咖啡廳的學員正在學習製作義大利脆餅。

（圖）「熱愛生命Chica café」推出結合孩子們的畫作的明信片濾掛咖啡禮盒，榮獲台灣百大伴手禮的肯定。

提到公益的永續，方執行長思及熱愛生命基金會未來的安定與長久經營，將著重推動ESG（環境保護Environment、社會責任Social和公司治理Governance）和USR（大學社會責任University Social Responsibility），不僅透過凡星樂團的表演、販賣咖啡禮盒等，讓更多人看見熱愛生命，近年來也和花蓮縣政府共同舉辦繪畫比賽，並受邀到南港軟體園區辦畫展，增加公部門和企業贊助的機會，令基金會能夠持續照亮孩子們的生命。

本文由OPEN編輯部撰寫，圖片由「熱愛生命文教基金會」提供