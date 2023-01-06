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（中央社記者楊淑閔台北6日電）針對境外污染物7日起影響台灣，環保署今天表示，主要影響時間為7到9日3天，已協調台電所屬麥寮等燃煤及燃油電廠從5日起降載減排，並結合地方政府進行大型工廠等污染源降載減排。

環保署今天發布新聞指出，因應措施包含台電公司已提前從5日開始調度電廠降載減排，2天下來，台中，麥寮、 興達及協和等燃煤、燃油電廠，共已降載電量達1.2億度，換算硫氧化物減量10.2公噸，氮氧化物減量9公噸，懸浮微粒減量0.3公噸 ，約等於以燃煤機組提供新北市（160萬戶）7天所需電量造成的排放量。

環保署並說，也在今天邀集北中南各縣市環保局及台電公司辦理全台應變會議，會中決議全國各縣市將同步在7日透過聯合稽查工廠、車輛排放及露天燃燒等措施，以及各地所列管大型污染源降載減排，藉此降低空氣品質惡化的影響度。

另外，會中也決議8日以後，雖然中北部縣市已脫離境外污染影響範圍，仍將持續加強污染源管制，以減輕空污傳輸到下風處縣市。

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環保署說明，5日觀測到中國北京到上海地區嚴重空氣污染，細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度已達每立方公尺300微克，後續將隨冷氣團南下逐漸影響台灣，主要影響時間為7到9日，7日起從北部開始移入，接著漸漸往南移，會累積在中南部。

8日大環境風場轉為偏東風，台灣西半部在背風面，將出現大氣穩定而擴散條件不佳情況，包含來自境外及本地產生的污染物將一起累積且難以擴散。（編輯：陳政偉）1120106