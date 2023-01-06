2023年01月06日 整理：陳昭宏（環境資訊中心記者） 整理：陳昭宏（環境資訊中心記者）

耗水費原訂去（2022）年7月就要上路開徵，後來以水情尚穩、通膨未緩因素延後。經濟部今天（6日）宣布，為了落實產業節水及用水正義，將自2023年2月1日開徵「耗水費」，全台約有1700~2200家業者符合徵收門檻。

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「耗水費」將在今年2月開始徵收。枯水期間（每年11月至隔4月）單月總用水量超過9000度（立方公尺）的「用水大戶」，就其超過9000度的部分，每度將多徵收3元。資料照。攝影：孫文臨

延宕許久 2月開徵耗水費 超標大戶每度多收3元

氣候變遷威脅下，水資源不確定性提高，節水成為重要課題。立法院2016年通過《水利法》修法，賦予中央政府向用水大戶收取「耗水費」的權限。經濟部耗費六年時間與業界、民團溝通，於2021年12月訂出「耗水費徵收辦法」草案，原訂去（2022）年7月就要上路開徵，後來以水情尚穩、通膨未緩為由延後。

經濟部今（6）日突然宣布，「耗水費」將自今（2023）年2月開始徵收。《聯合報》報導，水利署副署長王藝峰表示，今年嘉南灌區一期稻作有1.9公頃農地停灌，給了水利署警訊。他表示，遇到旱情除了農地停灌、民生用水減壓之外，產業用水大戶也應該有所準備，水利署必須負起責任開徵耗水費。

耗水費只包含地面水及地下水，水源若為海淡水、再生水、回收廢污水或自行收集雨水，都不計入總用水量。經濟部表示，徵收的耗水費將納入水利署的「水資源作業基金」，未來將用在水資源管理、再生水資源發展和節約用水推動。

根據「耗水費徵收辦法」，經濟部水利署將針對枯水期間（每年11月至隔4月）單月總用水量超過9000度（立方公尺）的用水大戶，就其「超過9000度的部分」每度再徵收3元的耗水費；地下水部分因屬於抗旱重要水源，「全數用水」徵收每度3元耗水費。

屬公眾服務性質的機關學校、社福機構，以及涉及病患生命的醫療機構，都不用課徵耗水費。農業、養殖、畜牧用水則關乎糧食安全，也不課耗水費，另由農業主管機關輔導節約用水。

依回收水比例享優惠費率 使用海淡水可減徵

為了鼓勵業者使用回收水，辦法中也訂出優惠措施。只要回收水使用率達到或高於同業基準，每度耗水費分別減為2元及1元。而怎樣算是「達到」或「高於」同業基準？經濟部此次也在「用水回收率行業基準區間」訂出不同行業別的用水回收率基準。以「積體電路製造業」為例，用水回收基準是50~85%，業者用水回收率達70%就適用2元費率，若為90%就適用1元費率。

為了鼓勵用水大戶多使用再生水和海淡水，並投入節水設備或水資源開發，經濟部也訂出減徵、抵扣規定。業者每年7月至隔年6月的再生水、海淡水使用量合計達6000度（立方公尺），就可減徵10~30%。若自行開發水資源、投資節水設備，或是已繳納環保署水污染防治費，則可以申請抵扣耗水費。減徵、抵扣的總額，最高不可以超過總費額的60%。

根據「耗水費徵收辦法」，回收水使用率達到、或高於同業基準，每度耗水費分別減為2元及1元。圖片來源：擷取自經濟部簡報

業者用水量將從今年2月1日開始計算，繳費通知單則會在5月31日寄發。根據《中央社》報導，全台約有1700~2200家廠商符合門檻，需繳交耗水費，產業以光電為大宗，也涵蓋石化、造紙、鋼鐵等。

經濟部表示，為了降低耗水費開徵衝擊產業，會先給予緩衝期，讓業者改善節水設備，在2025年6月底之前，費用都是減半徵收。若廠商連續兩年本業淨利為負值，也可以申請分期繳納或緩繳3年以減輕負擔。

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