蚂蚁集团周六表示，其创始人马云将不再控制这家中国金融科技巨头。与此同时，蚂蚁集团寻求在与两年前准备大规模上市所引发的监管打击划清界限。

蚂蚁金服370亿美元的上市发行本将是世界上最大的IPO，但在2020年的最后一刻被取消，导致这家金融科技巨头被迫重组，人们猜测马云这位中国亿万富翁将不得不放弃控制权。

尽管一些分析师表示，放弃控制权可能会为该公司重启IPO扫清道路，但由于上市监管规定，这一变化可能会导致上市进一步推迟。

中国国内A股市场要求公司在控制权变更后等待3年才能上市。在类似纳斯达克的上海证券交易所（STAR），等待时间为两年，在香港为一年。

马云只拥有蚂蚁金服10%的股份，蚂蚁金服是电子商务巨头阿里巴巴集团控股有限公司的子公司。但根据蚂蚁金服2020年提交给交易所的IPO招股书，马云通过相关实体行使了对该公司的控制权。

招股书显示，马云的投资工具杭州云铂投资咨询有限公司控制着另外两家实体，通过一系列协议安排，杭州君瀚及杭州君澳这两家实体公司合计持有蚂蚁集团53.46%股权。

蚂蚁集团表示，马云和其他九位大股东已同意在行使投票权时不再一致行动，只会独立投票，并补充说，股东在蚂蚁金服的经济利益不会因调整而改变。

据路透社的计算，马云此前在蚂蚁集团拥有超过50%的投票权，但此次调整意味着他的持股比例将降至6.2%。

蚂蚁集团还表示，将在董事会中增加第五名独立董事，这样独立董事将占公司董事会的多数。该公司目前有8名董事。

蚂蚁集团在声明中表示:“ 因此，不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形。”

路透社在2021年4月报道称，蚂蚁集团正在研究让马云剥离其在蚂蚁集团的股份并放弃控制权的方案。

《华尔街日报》去年7月援引匿名消息人士的话报道称，马云可能会将部分投票权转让给蚂蚁金服首席执行官井贤栋等高管，从而放弃对蚂蚁金服的控制权。

马云在2020年10月的一次演讲中公开批评监管机构后，蚂蚁金服在香港和上海的上市计划被中国有关部门叫停。自那以后，马云庞大的商业帝国一直在接受监管机构的审查，并着手进行重组。

蚂蚁金服运营着中国无处不在的移动支付应用支付宝，这是世界上最大的移动支付应用，拥有超过10亿用户。

曾经直言不讳的马云在过去两年里一直保持低调，避免出头露面。与此同时，中国的监管机构对民企科技巨头出重拳打击，并取消了民企推动高速增长的自由放任方式。

东方资本研究(Orient Capital Research)董事总经理安德鲁•科利尔(Andrew Collier)表示:“马云离开他创立的蚂蚁金服，显示出中国领导层降低大型私人投资者影响力的决心。”

“这种趋势将继续侵蚀中国经济中最具生产力的部分。”

据路透社去年报道，由于中国监管机构反垄断和不公平竞争，蚂蚁金服和阿里巴巴一直在理清彼此的业务并独立寻求新业务。

与此同时，蚂蚁集团周六表示，蚂蚁集团相关管理层成员不再担任阿里巴巴合伙人，以此进一步提升公司治理的透明度和有效性，强化与股东阿里巴巴集团的隔离。这确认了从去年年中开始的一项改变。阿里巴巴合伙人可以提名这家电子商务巨头董事会的大部分成员。

（本文依据了路透社的报道）