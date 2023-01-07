《圖說》新北市環保局今日在中和823紀念公園舉辦「112年度年終大掃除誓師大會」，左五為環保局長程大維。〈環保局提供〉

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【民眾網葉柏成新北報導】新北市環保局為迎接農曆新年，今(7)日在中和823紀念公園舉辦「112年度年終大掃除誓師大會」，由環保局長程大維及中和區長賴俊達帶領里長、環保志義工們高呼「新春除舊來清掃 福兔迎祥環境好」。現場也設有多項環境教育闖關攤位，也邀請書法大師現場揮毫，贈送限量春聯，年味十足。

今日活動現場也設有多項環境教育闖關攤位，包含「生活魔法家」陳映如老師現場示範居家清潔技巧，以小蘇打及檸檬酸等原料實作馬桶清潔球，做法簡單快速，一顆清潔球丟入就可以輕鬆清潔，讓馬桶閃亮如新。

《圖說》環保志義工們環境清掃。〈環保局提供〉

另有，社團法人舊鞋救命國際基督關懷協會募集二手好鞋，幫助非洲偏鄉小朋友們免受沙蚤侵襲；「玩具銀行」則致力推廣玩具環保回收，延續玩具價值、書法大師現場揮毫，贈送限量春聯。

保局長程大維表示，舉凡道路清潔維護、垃圾收運、資源回收、污染取締到環境衛生宣導等，除有清潔隊員，更需要搭配里長及環保志義工夥伴，利用環境日清掃里內及居家內外環境，才能讓新北市的大馬路、小巷弄都清淨整潔。而農曆年將至，年終大掃除習俗有著去除厄運迎新年的意涵，今日環保局也特別舉辦「年終大掃除誓師大會」，由清潔隊員、里長及環保志義工們來為城市環境大掃除。

《圖說》「生活魔法家」陳映如老師現場示範居家清潔技巧。〈環保局提供〉

他說，年終大掃除誓師活動不只是一日活動，更是各里建立推廣「清潔環境日」的起點，里內以責任分區、環境認養等多元模式建置環境清掃制度，並訂定各里固定頻率、日期的清潔環境日，讓里內環境常保整潔舒適，提升居家環境生活品質。環保局持續從地方環境扎根，從推廣宣導到認證，期待每個里都能有自己的環保團隊，打造出各里獨一無二的環境特色，建立環境守護機制。

中和中安里長李謙國分享，里內環境長期由環保志義工一起維護，責任區分成4組人力清掃，而中安里也固定每月第2個及第4個週六為「清潔環境日」，當天一早7點多就會出動約70名環保志義工開始整理環境，遇到雨季時，更會加強清除里內積水容器，杜絕孳生源產生。

《圖說》書法大師現場揮毫，贈送限量春聯。〈環保局提供〉

環保局特別再提醒，農曆年前垃圾清運需求大幅增加，廢棄大型家具清運請於1月14日前向各區清潔隊預約申請， 15至21日僅受理預約年後之清運；春節期間垃圾清運21日除夕當天將自上午開始提前收運至下午6時止， 22至24日農曆初一至初三則停止收運，期間民眾仍有倒垃圾需求，可至「新北樂圾車」網站此外，民眾必須依規定在開放時段使用專用垃圾袋交付垃圾，違規棄置造成環境髒亂者，將依廢棄物清理法告發，最高可處新臺幣6,000元罰鍰。