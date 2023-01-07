2023年01月07日 環境資訊中心記者 陳昭宏報導 環境資訊中心記者 陳昭宏報導

北海岸風景優美，有台中建商相中新北石門，預計建造渡假飯店及別墅「石門旅館」，位在海岸保護區內，佔地5公頃。環保署6日辦理「石門旅館開發案」環評第一次初審，環委批評此案地質資料錯誤百出，40公里遠的「山仔腳地塊」竟出現在石門地區。專案小組決議補正再審，要求開發單位補齊地質及生態調查資料，並評估加嚴放流水標準。

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環保署6日辦理石門旅館開發案環評第一次初審會議。攝影：陳昭宏

台中建商看上新北石門海岸保護區 擬蓋六層樓旅館、65棟渡假別墅

由台中建商鉅晟建設開發的「石門旅館」，規劃在新北市石門區建造渡假飯店及別墅，基地面積5公頃，位於北海岸風景特定區、二級海岸保護區內，地目為旅館及農業用地，基地現況以雜林草地、平房、道路為主。

開發案分為A、B兩區，A區預計興建地下兩層、地上六層的旅館，共有151間房；B區則將建造65棟渡假別墅及一棟公共聚會空間。本案6日進入環評初審。

根據環評書件，「石門旅館」營運期間每日將有超過800人活動，每日最大污水量將近300CMD。開發單位表示，污水處理排放屬於生活污水，且放流水量佔承受水體平均水量比例僅4.74%，污水也都會處理至法定放流水標準後才排放，推估對於水質影響輕微。

但環委李育明指出，本案也位於「八甲溪流域水污染管制區」，海岸保護區內開發飯店最好優於法規，放流水處理光是符合法定標準是不夠的。開發單位則回應，石門旅館位置特殊，後續會進一步評估水質標準加嚴的可能性。

「石門旅館」預計興建65棟渡假別墅、一棟有151間房的旅館大樓，以及一棟公共聚會空間。圖片來源：擷取自環評書件

環說書地質資料錯誤百出 生態調查竟是十多年前舊資料

本案地質調查也被列席機關、環委發現多處明顯錯誤。中央地質調查所代表指出，報告書中提到「中新世石底層及大寮層」等文字，和北海岸的石門地質條件差異很大，其實是在描述新莊、樹林、三峽一帶的「山仔腳地塊」，建議開發單位再次確認。

環委李錫堤則指出，環說書中的岩性分布、地層來源，也都有多處錯誤，「很多文字描述都離專業太遠」，他質疑環說書根本是以「抄報告」充數，導致各項地質資訊「凌亂不一致」，「你抄別人報告，結果還抄到40公里以外（的山仔腳地塊）去」。

開發單位預計開挖深達十多公尺的地下室，李錫堤也提到，此處岩基是堅硬的安山岩，未來勢必得用爆破的方式開發，但環說書中卻對此隻字未提。

林務局代表表示，「石門旅館」開發範圍位於國土生態綠網關注區的北一區，關注物種包括穿山甲、黑鳶、食蛇龜、台北樹蛙等，要求開發單位評估衝擊、並研擬衝擊減輕對策。此外，生態調查資料並未涵蓋到冬春兩季，也應補足調查。

開發單位表示，2011、2012年秋冬曾做過調查，2015年也做過春夏調查，後續納入報告即可涵括四季資料。林務局則醒，根據環保署「動物生態評估技術規範」，調查資料應以兩年內為主，使用舊資料恐不符合相關規定。

「石門旅館」預計設置65棟渡假別墅。圖片來源：擷取自環評書件延伸閱讀

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