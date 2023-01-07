惠虎宇：與病毒開戰 中共戰天鬥地遭報應

中共竊取中華政權之後，一方面毀滅以儒釋道為核心的中國傳統文化，另一方面，對中國文化進行篡改，將中華民族敬天信神、天人合一的文化傳統改造為無神論主導下的戰天鬥地式的鬥爭文化，中共鬥爭哲學中一個最核心的概念叫做——人定勝天。

中共剝離了中國傳統文化中「天」所對應的天命和天意的內涵，將其解讀成沒有神靈控制的自然力量，「人定勝天」在中共辭典裡的意思是，這個世界沒有神仙玉皇，人是天地的主宰，人可以通過把握自然規律來改造自然和戰勝一切自然力量。當然，這裡的「人」，背後所指的其實就是黨，意思就是在中共領導下，中國人民可改天換地，可以征服和改造大自然。

在「人定勝天」的蠱惑下，中共不但煽動無知的人們去砸毀寺廟，摧毀佛像，迫害修煉人，也指揮著人們以征服自然、改造自然的名義，去毀壞生態環境，破壞山川河流，污染空氣、土地和水資源，將中國人拖入一場又一場針對有神論信仰和自然力量的戰爭之中，中華大地成為中共「人定勝天」邪念的實驗場。

「大躍進」、人民公社——有史以來最瘋狂的社會改造計劃

1956年中共完成社會主義三大改造，中國經濟資源已經完全掌控在中共手中，1957年中共對敢於提反對意見的知識分子發起整肅，將57萬知識分子打成右派，其後中華民國時期在文化領域引以為傲的自由之思想和獨立之精神在中國社會幾乎消失殆盡，中共領袖的意志可直達社會基層，暢通無阻。

於是1958年毛澤東開啟了中共歷史上第一輪驗證「人定勝天」思想的社會實驗，開始發起「大躍進」和人民公社運動，提出「人有多大膽，地有多大產」的狂言，不斷炮製畝產上萬斤的謊言。這場試圖通過貫徹領袖意志來改造社會生產力，從而「趕英超美」、「跑步進入共產主義」人間天堂的瘋狂社會改造計劃，後果是製造了前所未有的人間地獄，據不同統計數據，「大躍進」和人民公社運動引發的三年大饑荒餓死約3000萬到4500萬人，期間還發生了慘烈的人吃人的悲劇。

大建水庫 江河的慢性死亡與天災

五十年代，在蘇聯專家指導下，中共在黃河修建了三門峽水電站，這是中共修建的第一座大型水電站。三門峽水電站被證明是一大敗筆，其發電量只有一條中等河流的水準，卻導致上游渭河的泥沙淤積、河床抬高，一場稍大一點的洪水就會給兩岸民眾帶來生命財產的巨大損失。2003年渭河洪峰最高流量3700立方米/秒，只相當於三五年一遇的洪水，卻釀成了50年不遇的洪災。

中共並沒有從三門峽工程中汲取任何有益的教訓，而是將這種摧毀中國江河生態的水電工程遍地開花，掀起了興建水電站的熱潮。如今全球最大的20座水電站，中國占了11座，其中最具代表性的就是三峽大壩。三峽大壩興建之後，不僅阻礙了長江的航運能力，污染長江水源，也使三峽周邊地區災害頻發，包括極端的乾旱，極端的水澇，大地震、山體滑坡等。三峽大壩興建後，四川大型地震頻發，2008年的汶川大地震造成數十萬人死亡。三峽大壩的危害在中共高層是心知肚明，在三峽大壩落成典禮上，中共最高當局沒有一個常委敢出席。

除大型水電站，中國的小水電站更是多如牛毛。據中共央視2018年的一個報導，江西省崇義縣樂洞鄉樂洞河29公里長的河道上分布有10座小水電，距離最近的電站相隔僅百米。這些大大小小的水庫和水電站不僅破壞環境，也危害著下游民眾的生命安全。1976年河南駐馬店多個大型水庫連環決堤，造成下游地區死亡人數總計高達二十餘萬。2021年7月，鄭州地區下暴雨，當地政府在不發通知的情況下偷偷洩洪，造成水淹鄭州，很多民眾被淹死在城市的隧道中，官方統計有380人死亡，而民間統計死亡及失蹤人數近萬人。

中國古人講天人合一，萬物有靈，江河和自然萬物都有其自然生命，攔截江河築壩，不但毀壞江河流域的生態環境，也會導致江河本身的緩慢死亡。與中共攔河築壩大肆毀壞江河生態相反的是，戰國時代中國古人修建的都江堰水利工程不僅沒有對自然和生態造成破壞，本質上還是一項對自然環境的優化改造工程，都江堰已使用了2000多年，至今依然完好無損，發揮著作用。都江堰是「天人合一」思想在古代工程領域的完美體現，是中國古代工程學的代表之作，迄今無人能夠超越，世界遺產委員會評價都江堰是全世界迄今為止，年代最久、惟一留存、以無壩引水為特徵的宏大水利工程。

以糧為綱 破壞山地、草原、湖區

1960年中共推行以糧為綱的農業政策，大肆開墾不適宜耕種的山地草原和湖區，拉開了大規模毀壞中國自然生態環境的序幕。

在林區，中共的糧食生產與林業爭地，導致森林資源遭受破壞，民謠中說「上山砍樹，毀林開荒，開山種糧，越種越荒」。歷史上曾經孕育東胡、鮮卑、契丹、蒙古民族的大興安嶺，在中共統治下，森林邊緣向北退縮了200公里。

在湖區，中共過度圍湖造田，破壞了湖泊生態，民謠中說「以糧為綱，全面插秧」「向荒湖進軍，插秧插到湖中心」。作為千湖之省的湖北，在中共建政初期擁有百畝以上的湖泊1332個，因中共圍湖造田，到了20世紀80年代，全省百畝以上的湖泊只剩下843個，三湖、白鷺湖等著名大湖從江漢平原「蒸發」。到1978年時，洞庭湖面積從1949年的4350平方公里縮減到2691平方公里，曾經的「八百里洞庭」湖面萎縮了一半。

在牧區，中共過分開墾草地種糧，導致土地沙漠化及沙塵暴災害。民謠說「一年開草場，二年打點糧，三年五年變沙梁。」內蒙古人民黨主席、南蒙古大呼拉爾泰（議會）主席席海明對大紀元表示，草原那地方不適合種地，中共想人定勝天，派兵團有一部分就是開荒種地，剛開始可能還像那麼回事，因為土地原來的營養或者還在裡面，過了幾年以後，像巴彥淖爾盟就是土地鹽鹼化。

傾體制之力 全面摧毀生態環境

在改革開放之前，中共的經濟體制是「公有制+計劃經濟」，限制人們自由經營，國家主導下的生產經營效率低下，經濟體量小，中共的生產活動對環境的破壞力還沒有全面展開。而改革開放後，中共將所有權（公有）和使用權（私營）分離，形成「公有制+私營制」這樣一種怪胎，這是人類歷史上對生態環境破壞力最大的一種經濟體制，公有制意味著所有自然資源包括森林、草原、土地、水源、礦產的產權都是無主的，而私營制則意味著人們可以自由地開發這些無主的公共資源，而沒有人去保護生態環境。此外，中共在政治上專制獨裁，在文化領域扼殺了新聞自由和輿論監督，也幫助維護了這種公有私營制的長久運作。

中共的改革開放，打開了中國生態環境毀滅的潘多拉魔盒，四十年後的今天，中國的水資源全面污染，為了維持有水可飲，中共下調了水質標準，現在中國的飲用水水質是以前的工業用水級別；全國五分之一的土地被重金屬污染；38%的國土被沙漠化；空氣污染更是怵目驚心，2013年的一份報告顯示，全球10污染城市，中國占據了7個，空氣污染導致中國每年有160萬人死亡，全球排名第一。

中國在改革開放後積累的財富，主要是靠挖空地下資源、破壞子孫後代生存的環境來獲取，如果將環境保護的成本計算在內，中國每年的國內生產總值GDP都是負值，也就是說，這是一個自殺性的經濟系統。隨著中國環境污染的越發嚴重，環境問題成為中國人移民海外的一個重要原因。

迫害佛法修煉者 與神佛開戰

在「人定勝天」邪念的操控下，中共不僅不遺餘力地摧毀中國人賴以生存的自然資源和生態系統，其對中國人敬畏天命信仰的摧毀更是罄竹難書，因為唯有摧毀人們心中敬天信神、奉行天命的信仰，人們才會跟著中共去戰天鬥地，甚至迫害佛法修行者，與神佛開戰。

中共建政後通過一次次政治運動，系統地摧毀中華儒釋道信仰，建立了中共無神論一統天下的文化極權，為其在中華大地上實施各類「人定勝天」的社會試驗奠定了基礎。文革中，中共的紅衛兵紅小兵們可以肆無忌憚地砸毀佛像、焚燒佛經、迫害僧侶，這都是被中共抹去敬天命信仰之後必然的表現。

上世紀90年代，法輪功的出現，讓中國人再度恢復了對天命和神佛的信仰，法輪功因此受到了中共最殘酷的鎮壓。1999年7月，在前黨魁江澤民的親自部署下，中共對上億的法輪功學員——佛法修煉者發動了最殘酷的迫害運動，在江澤民「打死算自殺」的指示下，中共對法輪功學員實施了超過百種酷刑，以及大規模活摘法輪功學員的器官，這超過了歷史上所有的邪惡形式。這場迫害已經持續23年，至今仍未結束。

動態清零與病毒開戰 反遭其噬

在新冠疫情爆發後，憑藉挾持全球第二大經濟容量的中國市場，中共更加狂妄，企圖用「人定勝天」鬥爭哲學，證明其「制度優越性」和「道路自信」，中共拒絕引進外國開發的已經被證明有效的mRNA疫苗，也不讓治療新冠的藥物進入中國，試圖通過將全國人民封鎖在家中而實現對病毒「清零」。

中共一方面將人們封鎖在家中，阻斷病毒傳播途徑，另一方面又強迫人們天天做核酸，每天逼使不同人群隨機排隊，製造群聚和密切接觸，增加病毒全面擴散的機會。三年清零封控的結果適得其反，在全球的新冠疫情已基本穩定的背景下，在全世界球迷已可零距離為卡塔爾世界盃狂歡之際，2022年末，新冠病毒在中國以三年來前所未有的凶猛姿態再度大爆發。

據中共衛健委內部會議公布數據，短短二十天內，全國感染人數已接近2.5億，中國國家傳染病醫學中心主任張文宏在12月29日說，很多大城市感染率已超過50%，到過年時將達到80%。英國健康數據公司Airfinity 12月30日發布報告說，中國每天有1.1萬人染疫死亡，預計到明年4月底，中國將有170萬人因感染COVID-19死亡。

天滅中共降大疫 撐中共官員染疫亡

天意遠遠高於人謀，善惡有報是千古以來不可抗拒的鐵律，中共藐視神佛、戰天鬥地的狂妄心態，對大自然和中國社會實施的一個個瘋狂的控制和改造計劃，對佛法修行人的肆意屠殺和迫害，不但給中國人帶來無窮無盡的人禍和天災，也使中共自身走向最終被天滅的不歸之路。

早在2020年3月份新冠疫情爆發之初，法輪功創始人李洪志大師就在《理性》一文中警示：「這樣的瘟疫是有目地、有目標而來的。它是來淘汰邪黨份子的、與中共邪黨走在一起的人的。」李洪志大師還告誡世人要「遠離中共邪黨，不為邪黨站隊，因為它背後是紅色魔鬼，表面行為是流氓，而且無惡不作。神要開始剷除它了，為其站隊的都會被淘汰。不信就拭目以待。」

在2022年末中國這波疫情海嘯中，有個明顯特徵，就是病毒攻擊方向性強，直奔撐中共的知名黨員和體制內的名人而來。

在12月解封之後，大量中共體制內高官以及名人染疫死亡的消息不斷傳出，包括中共正部級退休官員原國家體委副主任劉吉、中國電影藝術研究中心原主任兼黨委書記陳景亮、原國防大學離休幹部鞠開、曾演繹中共紅色劇碼《紅色娘子軍》的表演藝術家儲蘭蘭、《人民日報》前記者楊良化，「馬克思主義經濟學家、教育家」胡鈞，中共所謂的「戰鬥英雄」、「共和國勛章」獲得者張富清，中共黨員、中國電影集團公司離退休幹部、國家一級美術師王希鐘，曾創作中共紅色話劇《紅旗渠》的河南著名劇作家楊林等。此外，在清華和北大兩個學府，在一個月內就有三十多名教職員工離世，他們基本上都是中共黨員，或為中共宣傳或站台的人。隨著疫情的延續，這個名單的長度每天都在繼續增加。

中華傳統中人與天命的關係

東西文化都認為，人是神創造的，人在神面前只有謙卑地祈禱，反省自己的錯誤，並保證以後改正錯誤，才可得到神的庇護，才能遇難呈祥，逢凶化吉。人不能戰勝由神控制的自然力量，更不可能戰勝神和上天。

中國傳統文化中有「人定勝天」的表述，但意思不是中共所說的「人可戰勝自然力量和改造大自然」。與「人定勝天」相關的表述最早出現在司馬遷的《史記·伍子胥列傳》：「吾聞之，人眾者勝天，天定亦能破人」。到了北宋，在文學家蘇軾的《三槐堂銘》中，這句話流傳成：「吾聞之申包胥曰『人定者勝天，天定亦能勝人』」。

這裡的「天」是指天命，運數；「勝」也不是戰勝的意思，而是超越、改變的意思；「定」在這句話裡，也不是一定、必定的意思，而是意志的果決和堅毅。申包胥的意思是說，很多人聚集在一起的力量在某些時候也可以改變天命和運數，但是最終天命還是能突破人的努力。

中華傳統文化中講天命，但天命不是絕對的不可更改，而是存在著很多變數，這與人的行為的善惡有直接關係。比如一個人做了很大的好事，積了大德，那麼他原來命定的福報可以增加，壽命可延長等等，這一點在《了凡四訓》中體現得尤為突出。同樣，一個人要是做大壞事，就會減少陽壽，或者被削去福分。那麼大到國家之間的興衰成敗，道理也是一樣。

春秋時期，楚平王殘暴無道，殺害伍子胥的父兄，招致伍子胥的報復而為國家帶來滅頂之災，這就是「人眾者勝天」，或者「人定者勝天」的含義。但楚國氣數未盡，雖然因平王暴虐而遭了劫難，伍子胥要滅亡楚國的努力最終不會得逞，於是申包胥在秦國借兵，又打敗伍子胥恢復了楚國，這是「天定亦能破人」的意思。

伍子胥報仇的故事將中國文化中敬畏天命的內涵，以及天命和運數在善惡有報的規律下如何演變的深奧道理，演繹得淋漓盡致。

退出中共 是度過劫難的正道

與這個世界所有古老文明一樣，中國文化是根植於信神的文化，敬神佛敬天地，追求與天地的和諧，是中華文化的主要表現。中華文化以道家思想為道德之本，講究順應天道，執行天命；以儒家思想為倫理之本，講究孝悌忠信，止於至善。內道外儒，出世思想與入世精神相互融合，交相輝映，從天道到人倫，從道德到禮儀，構建出「天地君親師」的完整倫理體系。佛教傳入中國後，佛教的因果報應、慈悲救度的思想和精神與道家學說相互映襯，共同構建了中華傳統文化的基本體系。

中華儒道思想的核心就是要處理好天人關係和人人關係（社會關係）。在中華文化中，道家主要講天人關係，同時向下涵蓋社會關係，指導人倫。儒家主要講人人關係，講「致中和，天地位焉，萬物育焉」，是在人事這個層次講和諧社會，同時也上達天道，具有本體意義。天地的屬性在人間的表現就是「仁和義」，所謂「立天之道，曰陰曰陽；立地之道，曰柔曰剛；立人之道，曰仁曰義」。

而中共宣導並積極引導的是一種最惡性的鬥爭關係，宣揚「人定勝天」，追求戰天鬥地，與天鬥、與地鬥、與人鬥，甚至與病毒鬥，在文化觀念上斬斷人與神、人與自然的連接，惡化了天人關係和社會關係，把中國人逼入了一種你死我活、不可調和、不可共生的絕境。

從「無神論」到「人定勝天」，中共竊取中華政權的目的，就是為毀滅中華神傳文化、摧毀中華的錦繡山河以及危害華夏兒女的生存，這樣一個逆天叛道、血債累累、惡貫滿盈的政權，其注定要遭到天報，而報應已降臨。

2022年末，前所未有的大瘟疫席捲全國，中共體制內名人或為中共站台的人紛紛染疫死亡。面對中共帶來的這波天災，中國人也面臨著生死抉擇，唯有申明退出中共的一切組織，與中共徹底劃清界線，放棄一切「人定勝天」的觀念，在上天面前誠心反省，重新回歸敬天知命的傳統文化，才是中國人度過這場劫難的唯一通途。

本文只代表作者的觀點和陳述。

（轉自大紀元/責任編輯：劉明湘）

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