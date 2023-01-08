好房網News記者王惠琳／綜合報導

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集合式住宅大樓為了消防安全，社區規約裡大多會規定禁止在公共梯間放置鞋櫃或私人雜物，要求保持淨空。但不少住家空間狹小，沒有規劃玄關鞋櫃空間，常會想方設法「挑戰」規約，一名社區管委會委員日前在網路論壇「Mobile01」上發文，表示自家社區竟有住戶鑽法規漏洞，在大門門板上安裝鐵架掛鞋，讓他不知該如何處理。

原PO表示，這名住戶先前就以家裡沒有玄關為由，硬在家門口擺放又寬又高的鞋櫃，甚至擺不下的鞋子就直接丟在地上，屢勸不聽之下管委會向消防單位檢舉。該住戶被罰1.5萬元後，鞋櫃撤了，但卻買了磁吸式架子吸在大門上，十幾雙臭布鞋「掛好掛滿」，讓梯間看起來亂七八糟，惡臭味更讓其他住戶經過時只能憋住呼吸，痛罵「秀下限」。

大樓社區基於消防安全，大多會在社區規約中禁止在走廊公共空間置放鞋櫃、雜物。示意圖／好房資料中心

但這名住戶卻反嗆：「門是自己花錢買的，也沒有佔到公共空間，管委會憑什麼要我們把鞋子拿下來？」更糟的是還有其他住戶有樣學樣，一起掛鞋，眼看社區環境越來越髒亂，管委會左右為難。

不少網友都嘖嘖稱奇，「進門之前脫下鞋子把鞋子掛在門上，他們不嫌麻煩也是厲害」、「原來大門不只能出入，還可以用來擺鞋子，佩服人才呀」、「真是千金買屋萬金買鄰，有些層次比較低賤的人不論你怎麼講他就是那種死樣子，沒辦法。跟這種人談道理講邏輯真的是很累心」、「看看台灣鯛多聰明，規定的漏洞一定給它找到，精神勝利！而且還一個傳一個，像武漢病毒一樣，會這樣搞就是水準問題了，沒得救的。不想忍就離開吧」、「鞋子掛門上好噁，是在作法還是在演鬼片嗎？」、「這個住戶沒品到很可憐，公共環境髒亂自己會比較舒服嗎？真的很白痴」。

也有網友表示，其實這類「門後鞋架」在雙玄關門中間很早就有人在使用, 掛在兩扇門中間可節省空間也無礙觀瞻，但若只有一扇大門，無論是掛在門內或是門外都不好看。

就連專家看到此案例也直呼「也太刁鑽！」不過若是以為鞋子懸空掛在門上就沒有違反規定，恐怕大錯特錯。景文物業管理公司董事長郭紀子表示，大門外的空間要算是專有還是共用部分，要以個案來認定。依據「公寓大廈管理條例」第 56 條規定，公寓大廈建築物共用牆壁，以「牆壁之中心為界」辦理產權登記。若大門沒有特別退縮，門外空間屬於共用部分機率較高，而在門板上安裝架子掛鞋就涉及佔用公共空間，於法不合。

即使是專有部分，也不代表可以隨意使用，「公寓大廈管理條例」也有規定，區分所有權人對專有部分的利用，「不得有妨害建築物之正常使用及違反區分所有權人共同利益之行為，也不得妨害其他住戶之安全及衛生」。因此住戶不得任意排放各種污染物、惡臭物質及其他與此相類之行為。在門板上掛臭鞋的行為不僅嚴重影響居住品質與居住安全，也會影響房屋價值，仍舊於法不合。

郭紀子建議，面對這類刁鑽住戶，社區最好特別增訂規約條款加以限制。住戶違反規定，經協調仍不履行時，住戶、管理負責人或管委會就能訴請法院作出必要的處置。