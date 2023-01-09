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（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國政府證實，為減少汙染，將禁止英格蘭地區使用一次性塑膠餐具，諸如塑膠刀叉湯匙、盤子與托盤等。

「衛報」報導，數據顯示英格蘭地區每年使用約11億個一次性盤子，以及42.5億件塑膠餐具，但當中僅有10%使用後會回收。

根據研究，外帶食物和飲料使用的一次性塑膠容器與餐具，在全世界海洋廢棄物當中佔據最大比例。

上個月有報導傳出英國政府打算禁止使用一次性餐具後，現任環境大臣柯菲（Therese Coffey）證實將宣布禁令。

英國環境、食品暨鄉村事務部（Department for Environment, Food & Rural Affairs）在2021年至2022年2月期間，針對這項議題向大眾徵求意見。

柯菲表示：「一支塑膠叉子要花上200年才能分解，也就是它會存在於垃圾掩埋場，或污染我們的海洋長達2個世紀。」

她表示：「我決心要採取行動直接解決這項議題。近年來，我們已經採取多項重大行動－但我們知道還有更多事情可以做，且我們再次聽取大眾的訴求」。

「這項新禁令將帶來巨大影響，能夠停止數十億件塑膠製品成為汙染物，並為下一代保護自然環境。」

英國政府針對在英格蘭地區禁止使用一次性塑膠餐具向大眾諮詢意見後，預計於14日公布相關回應。據「衛報」了解，禁令將涵蓋塑膠餐具、盤子與餐盤。

蘇格蘭與威爾斯地區早已實施類似禁令，英格蘭地區則是在2020年禁止使用塑膠吸管、攪拌棒以及棉花棒。

儘管如此，新禁令似乎仍有漏洞。根據「每日郵報」，禁令對象是在餐廳、咖啡廳或外帶時使用的塑膠碗盤和餐盤，卻沒有包含超市和商店使用的一次性塑膠製品。

根據2021年11月公布的諮詢文件，超市和商店之所以沒有涵蓋在內，是因為在這些地點使用的塑膠製品被歸類為「初級包裝」（primary packaging）材料。

英國政府考慮禁用一次性塑膠餐具，先前受到環保倡議人士歡迎，儘管有人批評政府動作太慢，或是禁令對象太少，也有人強調必須從源頭開始減少廢棄物產生。

綠色和平組織英國分部（Greenpeace UK）政治倡議人士蘭德爾斯（Megan Randles）對這項舉措表示歡迎，但警告說：「這就像是拿來一支拖把，而非直接關掉水龍頭。」

她表示：「我們需要政府提出有意義的減塑策略，這意味著要提出減塑目標，以及妥善的再利用機制。」（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120109