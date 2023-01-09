北市立委補選投票率4成3 王鴻薇以5個百分點取勝

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第10屆立委台北市第3選區（中山、北松山）立委蔣萬安出任市長後，缺額補選8日舉行，據台北市選委會統計，投票率為43.35%，遠低於每4年1次的大選，國民黨候選人王鴻薇以6萬519票、52.26%得票率當選，民進黨候選人吳怡農得到5萬4739票，得票率47.27%。王鴻薇在選舉結果揭曉後表示，感謝選民給她服務機會，現在起就是壓力的開始，吳怡農恭喜王鴻薇當選，他請支持者不要氣餒，並說這次選舉是個開始，希望未來正向乾淨的選舉可以成為台灣政治的主流。（看完整報導）

本週先濕涼後回暖 15日轉冷北部低溫14度以下

中央氣象局8日表示，9日起水氣增多，全台降雨機會增加，11日之前北部偏濕涼，到12日之後東北季風減弱，各地高溫可達攝氏26至29度。15日將有鋒面通過，接著有強冷空氣南下，可能持續2-3天，預估北部低溫將降到14度以下。（看完整報導）

境外空污移入 全台15測站空品亮紅燈台南最糟

中央氣象局長鄭明典8日在臉書（Facebook）提醒有境外移入型空氣污染，這是一次明確、顯著的中國空氣污染影響。根據行政院環境保護署空氣品質監測網，8日截至上午10時，全台共15測站空氣品質達紅色警示等級，主要污染物皆為細懸浮微粒（PM2.5）。環保署指出，8、9日兩天環境風場轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件不佳，易有污染物累積；10日至11日東北季風稍增強、12日至13日東北季風減弱，環境風場為東北東風至偏東風，中部以南位於下風處，易累積污染物。（看完整報導）

全球軍力排名烏克蘭進15強 台灣名列23、美俄中分居前3

軍事網站「全球火力」公布2023年軍力排名，全部145個國家中，美國、俄羅斯和中國分別拿下前3名，烏克蘭在西方軍援下進入世界15強，台灣名列第23。根據全球火力網站，這項年度軍力排名以60多項標準編纂各國的火力指數，標準包括軍事單位數量、財政、後勤能力和地理位置。（看完整報導）

美智庫：延長役期是台灣軍隊注入活力重要第一步

華府智庫「國防重點」高級研究員投書「日經亞洲」表示，嚇阻中國、捍衛台灣的最好方式，就是為台灣部隊注入新的活力，將義務役役期從4個月延長至12個月僅為第一步。台灣退役陸軍中校、著名專欄作家黃竣民表示，台美都希望中國入侵艦隊在海上就被殲滅，但陸軍才是台灣對抗占領併吞的最後一道屏障。文中表示，美國的軍事協助應該是讓台灣能借力使力，適當地自衛。（看完整報導）

英政府用車定位資料可能全送中 議員籲將中國視為體制性威脅

英國媒體披露，維安人員地毯式搜索政府公務車之後，在一個從中國進口的密封零組件內發現能傳送定位資料的SIM卡。英國政府通訊總部一名消息人士說，中國目的可能是要借重追蹤器的量而非質，這類追蹤器有助打造資訊庫，蒐集中國有興趣對象的位址。前保守黨黨魁史密斯表示，這項發現顯示，英國此時已該把中國視為體制性威脅。（看完整報導）

中國結束3年防疫令 美媒揭多地殯葬擁擠悲劇

中國8日結束3年的嚴苛防疫令，同時香港與中國大陸實施首階段通關。綜合陸媒整理，8日起的政策變化包括不再開展社區全員核酸篩查、取消入境人員全員核酸檢測、進口冷鏈食品不再抽樣檢測、恢復受理中國公民因出國旅遊申請普通護照等。但在看似走出疫情之際，美媒「美國之音」取得衛星圖像顯示多地殯葬擁擠，專家預估2023年中國將有超過100萬人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），作家悲嘆中國籠罩著「鋪天蓋地的死亡陰影」。（看完整報導）

伊朗處決空手道冠軍和輔導志工 國際憤慨譴責

伊朗去年因22歲庫德族女子艾米尼之死掀起全國性示威潮，當局7日對據稱在抗議活動中殺害一名安全部隊成員的2名男子執行絞刑，其中一人曾是空手道冠軍，另一是兒童輔導志工。消息一出引發國際憤慨譴責。自伊朗爆發抗議動盪以來，已知有4名示威者遭到處決。國際人權團體曾要求當局放過這兩人，但當局無動於衷。（看完整報導）

澳洲西北部遭遇破紀錄洪災 社區補給仰賴空運

澳洲氣象局8日表示，澳洲西北部因熱帶氣旋影響降下豪雨，引發嚴重洪災。受災最嚴重的小鎮費茨羅伊克羅欣約有1300人口，由於洪水阻礙交通，補給品目前仰賴空運。當局表示，這次洪患是西澳州有紀錄以來最嚴重的一次。由於多年來反聖嬰氣候現象，澳洲東部近兩年經常發生洪患，一些地區更在1年內歷經4次重大洪災。（看完整報導）

資策會AI團隊助攻「美玉姨」升級 圖片假訊息也攔截

人手一機時代，假訊息也與時俱進，過往假訊息為純文字，如今進化成圖文並陳。為了更精準攔截假訊息，4年前在長輩圈爆紅的查證機器人「美玉姨」，經與資策會合作開發新的技能，提供圖片謠言辨識功能，揪出似是而非的錯誤訊息。美玉姨團隊表示，資策會提供的技術可以在3秒內辨識高達500字以上的圖片，2022年底已開始提供這項圖片查證服務。（看完整報導）