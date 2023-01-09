【1.9役情最前線】通關首日人流少 藥房老闆直呼失望

通關首日人流少 藥房老闆直呼失望

昨日（8日），香港與大陸正式通關啦。在上水的新康街，疫情之前基本上是水貨客的集中地，香港大紀元的記者昨日下午就去了現場採訪，發現雖然上水市面的人是增多了，亦有人拎著手推車，甚至一、兩個旅行箱，不過人流還是沒有疫情之前多。而藥妝店亦沒有多少客人，與疫情之前的景況相差很遠。有藥房的負責人對記者講，本來想著通關之後，可以帶動一下生意，誰知今日一個大陸人都沒有，真是很失望啊。

大陸現在疫情嚴重，不少地方都在搶退燒藥及止瀉藥等等，政府早前說，退燒藥有很多貨，供應亦充足，叫市民不用特意去搶。現在通關啦，市民在這段時間又買不買得到退燒藥呢？

由大陸來上水購物的林女士說，自從政府說會通關之後，她就已經計劃好下星期日會帶哪些物資北上探親啦。她昨日就去了石湖墟，買一些零食、藥油，本來也想買一些退燒藥，不過就買不到啦，不知是不是沒有貨呢？中共早前宣布，由香港回大陸要出示48小時內的陰性檢測證明，林女士說，這方面就比較麻煩啦。對於上水有沒有人滿之患，林女士就覺得沒有多少人，沒有以前那麼熱鬧，不用花很多時間和其他人擠。

另外，她的孩子本來是跨境學童，在讀中三。她說，這3年來，孩子都沒有回學校上課，現在也不知道他們何時才可以回到學校。她今日去石湖墟也打算買校服給小朋友，她形容自己過關很方便，通關之後會多來香港，不過今次就不會在香港過夜啦。

另外，文錦渡快線的第一班車，在昨日早上6時由上水廣場巴士總站開出，有市民說，文錦渡的過關手續比其它關口容易。這幾年都沒有回過老家探親啦，所以現在感覺很興奮。不過亦有市民說，現在過關手續變多了，比COVID-19之前更麻煩。之前有28萬人預約會在未來8個星期來香港，每日名額最多有6萬個，所以昨日上水的情況未必可以代表甚麼。不知道水貨客擠爆上水的景象，之後會不會重新出現呢？大家要密切留意大紀元的報道啦。

市民除了擔心中港通關之後，香港會出現人滿為患的問題之外，亦有人擔心大陸現在嚴重爆發的疫情會波及香港，令許多人確診。正巧在政圈裏面，昨日就有一位議員確診，他還可能傳染給特首李家超，不知道會不會令他重陽呢？他就是打齊4針的立法會選委界議員管浩鳴。

管浩鳴昨日在Facebook上說自己快測呈陽性，現在按指引正在居家隔離。他說在前幾日去過立法會的綜合大樓，當時一直戴著口罩。而同一日他亦有去黃大仙地區康健中心的開幕禮，特首李家超、醫務衛生局局長盧寵茂、香港聖公會教省主教長陳謳明、基層醫療健康專員彭飛舟等人亦有出席，並且不戴口罩與管浩鳴合照。除此之外，當日管浩鳴亦在中環與民政及青年事務局局長麥美娟合照。雖然現在香港的疫情都是咳嗽一下，沒有太多重症，不過以管浩鳴的情況，不知會不會搞得同場的高官一齊隔離幾日呢？

周冠威新劇上映 杜汶澤出資：望港人養得起港人

還有不到半個月就是中國新年啦，香港電影界有一個傳統，就是每年這段時間都會有不同的賀歲喜劇上映。今年有套喜劇就比較特別，那就是《1人婚禮》。這套劇的導演、編劇及監製是電影《幻愛》及紀錄片《時代革命》的導演周冠威。除了周冠威之外，演員當中也有因為在2019年7月1日出現在立法會大樓而被控暴動的王宗堯。而投資這套戲的人，就是去了台灣定居的杜汶澤。

杜汶澤在他的Facebook上說，他在2014年的「雨傘運動」之後，就不自量力地創立了香港電影製作有限公司，希望為本土電影出一份力，希望有朝一日香港電影不用再衝出鯉魚門，可以自給自足，香港人可以養得起香港人，而下一代的電影人，可以做自己想做的事，講自己想講的話，不用再為五斗米而折腰。

他原本以為之前拍的電影《空手道》會是他們公司最後的作品，不過自從成立了網台之後，他就又有信心及實力自行投資電影啦。他說，在2019年之後，香港娛樂圈充滿著白色恐怖，就算他自己有再多錢，都沒有人敢找他拍合照，更加不用說合作啦。而且他這類中小企業要投資電影，也不是說說那麼簡單。正巧他在電影《十年》參加台北電影節時認識了周冠威，他認為周冠威是香港這麼多位新導演裏面，最才情兼備的人。不過因為身份的問題，就算周冠威現在只是想拍愛情喜劇，都會不斷碰釘子，不管周導之前那套《幻愛》有多成功，投資者見到他，要不就耍手擰頭，要不就應承他說會投資，然後又退縮。

杜汶澤說，同是天涯淪落人，難道單純地去娛樂下大家，讓大家笑一下也不行嗎？難道一聲不出的人才可以拍電影嗎？所以他就做了這套戲的大股東，去支持周冠威，不過剩下的錢就要周冠威自己想辦法啦。最後電影夠錢開拍，在經過重重難關下，這套喜劇將於大年初五在香港上映啦。杜汶澤又寄語香港人，希望大家可以像電影裏面的女主角一樣，在學會愛其他人之前，先好好愛自己。

至於導演周冠威就很低調地在自己的Facebook上，叫人廣傳這個消息。在他們兩個人的貼文下，不少人都留言恭喜他們，亦有人問這套戲何時才可以在英國、澳洲及加拿大上映？網民說，這個時勢還有資金拍純本土電影，真的不是一件容易的事，無論大家最後能不能入場看電影，都可以繼續支持香港電影！

烏克蘭望韓國協助掃雷 美國制裁伊朗軍事企業高層

俄烏戰爭持續，烏克蘭總理什米加爾早前接受韓聯社採訪時說，俄羅斯現在在烏克蘭境內不斷埋地雷，涉及的面積有差不多7個台灣那麼大，是現時全球最大規模的地雷污染。什米加爾說，希望韓國在掃雷方面可以幫忙。

今次是什米加爾在俄羅斯入侵烏克蘭之後，第一次接受亞洲媒體的訪問。他說，俄羅斯現在埋在烏克蘭境內的地雷是他們目前最危險和困難的問題，地雷不僅令市民出入困難，亦嚴重影響烏克蘭主要的產業農業。因為韓國有豐富的掃雷經驗、技術及裝備，所以就很希望韓國可以在這方面幫忙。

另外，什米加爾亦強調，烏克蘭已經全力以赴去結束戰爭啦，同時亦在展示他們將會收復全部領土的意志。對於外界擔心俄烏戰爭會不會變成持久戰，什米加爾就說，制裁俄羅斯及支援烏克蘭是非常重要的，他希望所有國際企業都可以撤出俄羅斯，大家亦要限制俄羅斯天然氣和石油的貿易，也要中斷俄羅斯在武器及相關零件方面的補給。

而在中斷俄羅斯的武器補給方面，之前有很多攻擊烏克蘭的無人機，被人發現是由伊朗生產的，而烏克蘭也曾經因為被這些無人機攻擊而搞得大規模停電，當地市民要在寒冷的冬天捱凍。為了這件事，美國財政部前幾日就制裁了伊朗聖城航空工業公司的董事局成員及當中的6名高層，看下可不可以阻止他們繼續向俄羅斯提供無人機。

這間公司有第二個名字，叫輕型飛機設計及製造公司，是伊朗一間設計及製造無人機的國防企業，亦是伊朗航空工業組織的子公司。伊朗航空工業組織隸屬於伊朗國防及武裝部隊後勤部的國有企業，自從2013年開始，就被美國列入制裁名單，現在連子公司的高層都被人制裁啦。

美國財政部說，聖城航空的董事局主席霍里希，同時亦是伊朗在國防方面的高級官員，負責研發武器，而他亦負責代表伊朗與俄羅斯就無人機供應的協議進行談判。在美國的制裁下，霍里希等人在美國的資產將會被凍結，美國人不可以與他們做任何商業交易，如果違反這些制裁規定的話，無論是人還是公司，都會受到同樣的制裁。

美國財政部部長耶倫說，他們會用盡一切方法，阻止俄羅斯總統普京得到入侵烏克蘭的武器。而美國國務卿布林肯就說，現在伊朗已經成為俄羅斯最大的軍事援助國啦。他要求伊朗停止支持俄羅斯入侵烏克蘭，而美國會用一切手段去阻止及拖延俄羅斯得到這批軍援，亦會令負責軍援俄羅斯的人及企業付出代價。

路透社說，到目前為止，伊朗的駐紐約聯合國使團及俄羅斯駐華盛頓大使館都沒有就制裁一事做出回應，而美國今次的制裁亦反映了美方很關注伊朗與俄羅斯之間的軍事合作，以及俄羅斯用伊朗無人機攻擊烏克蘭這兩件事。如果伊朗之後再向俄羅斯提供飛彈的話，就代表伊朗帶來的威脅越來越嚴重啦。

除了制裁伊朗軍事公司之外，美國亦加強了對烏克蘭的支援，美國總統拜登決定向烏克蘭提供愛國者導彈攔截系統。德國在上個月也送給波蘭這套系統。在上星期四（5日），拜登就與德國總理朔爾茨發表聯合聲明說，因為俄羅斯不斷用導彈及無人機攻擊烏克蘭的重要基建，所以美、德兩國未來會應烏克蘭的防空要求，提供更多的愛國者系統。網民說，做人「得道多助，失道寡助」。正義的一方總是會有人支持，背信棄義的人亦必然會被孤立。這個道理由伊朗再被制裁這件事上面，就反映得一清二楚啦。@