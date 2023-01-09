今日推介 - 中國神華 (1088, $22.85), 目標價 $24.5, 止損價 $22.2

1) 股市前景

港股連升 4 日後，上周五回調，成交減少，南向資金轉淨賣出。全星期計，大市日均成交額環比增 48% 至 1482 億元，港股通南向資金淨買入約 112 億元；恒指及恒生科指升 6.1% 及 7.3%，當中阿里 (9988) 升近 18%，領漲藍籌；上証指數及深証成指升 2.2% 及 3.2%，標指及納指升 1.4% 及 1.0%；紐約期油跌 8.4%，美元指數升 0.3%，人民幣兌美元升 0.9%，美國 10 年期債息由 3.88 厘跌至 3.56 厘。

美國 12 月新增職位高於預期，失業率再次降至逾 50 年歷史低位，但工資增長遜預期，減低通脹壓力，推動周五美股急彈，債息下跌。

今年首周港股表現超預期，成交壯旺，反映投資者信心滿滿。筆者看好港股中長線表現，預期首季度恒指波幅較大，於 20000 至 22000 點上落，操作策略以短線為宜，關注落後股份。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指高開 169 點，早盤震盪走高，最多曾漲 231 點，午後受壓，最多曾倒跌 189 點，收報 20992 點，跌 60 點或 0.3%。成交額按日減 15% 至 1483 億元，12 月份日均成交額 1353 億元。港股通南向資金轉淨賣出約 13 億元，中國移動 (941) 錄得 3.2 億元淨買入，藥明生物 (2269) 及美團 (3690) 錄得 4.3 及 2.1 億元淨賣出。1 月以來累積淨買入 112 億元，12 月淨買入 94 億元。全星期計，恒指升 6.1%。

藍籌股 29 升 44 跌 3 持平。信義光能 (968) 及碧桂園 (2007) 漲逾 6% 及 5%，為表現最佳藍籌。其次是信義玻璃 (868) 及碧桂園服務 (6098) 升逾 3% 及 2%。滙豐 (5)、華潤置地(1109)、龍湖集團(960) 及中國海外發展 (688) 升近 2%。阿里健康 (241) 及美團 (3690) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。其次是海底撈 (6862)、吉利汽車(175)、銀河娛樂(27)、中生製藥(1177) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 3%。比亞迪 (1211)、金沙中國(1928) 及藥明生物 (2269) 跌逾 2%。

恒生科指跌 1.4%，收報 4431 點，成份股 9 升 21 跌。大型科技股漲跌不一，美團 (3690) 及小米 (1810) 跌逾 4% 及 3%，阿里 (9988) 升 2%，京東 (9618) 及百度 (9888) 升 1%。華虹半導體 (1347) 及嗶哩嗶哩 (9626) 漲 3%，為升幅最大成份股。小鵬汽車 (9868) 及理想汽車 (2015) 跌逾 6%，為表現最差成份股。蔚來 (9866)、阿里健康(241)、京東健康(6618)、商湯(20) 及萬國數據 (9698) 跌逾 4%。平安好醫生 (1833) 及金蝶國際 (288) 跌近 4%。全星期計，恒生科指升 7.3%。

板塊方面，電動車、線上醫療、軟件、濠賭及航空股跑輸大市，跌幅居前。中國 3 大航空股跌 3%-5%。4 大市值濠賭股跌 2%-3%。

光伏、風電、内房、教育及火電股逆市上升。福萊特玻璃 (6865) 升逾 13%，信義光能 (968)、信義能源(3868) 及協鑫科技 (3800) 漲 5%-7%。龍源電力 (916)、大唐新能源(1798) 及新天綠色能源 (956) 升 5%-9%。新城發展 (1030)、合生創展(754) 及龍光集團 (3380) 升 7%-9%。新東方 (9901)、中教控股(839) 及希望教育 (1765) 升 5%-8%。華能國際 (902)、中國電力(2380) 及華潤電力 (836) 升 3%-5%。

周五上証指數平開，全日窄幅震盪，早盤最多曾漲 0.5%，午後最多曾倒跌 0.1%，收報 3157.64 點，升 0.1%。深証成指升 0.3%，科創 50 指數升 0.8%。滬深兩市總成交約 8400 億元 (人民幣 · 下同)，環比持平。滬深股通北向交易淨買入約 61 億元，1 月以來累積淨買入 200 億元，12 月淨買入 350 億元。全星期計，上証指數升 2.2%，深証成指升 3.2%。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國勞工部公布，去年 12 月非農業新增職位由 11 月的 25.6 萬個，放慢至 22.3 萬個，但多過預期的 20.3 萬個；上月失業率降低 0.1 個百分點至 3.5%，與 50 年低位看齊，亦少過預期的 3.7%。至於期內平均時薪按年升幅放慢至 4.6%，低過預期。(信報)

彭博周五引述知情人士稱，金融監管部門計劃階段性放寬「三條紅線」考核，把原定今年 6 月底到期的試點過渡期，延長最少 6 個月，讓房企有更多時間化解債務風險。(信報)

4) 個股訊息

螞蟻集團在官網發布公告，指持續完善公司治理，為了進一步適應現代公司治理體系的要求，推動股東投票權與其經濟利益相匹配，集團主要股東及相關受益人擬對螞蟻集團股東上層結構進行調整。其中，阿里巴巴 (9988) 創辦人馬雲放棄對螞蟻集團的控制權。(信報)

網易 (9999) 於官網宣布，收購加拿大遊戲公司 SkyBox Labs，但未有公布交易金額。SkyBox Labs 為加拿大視頻遊戲開發商，與微軟 Xbox 及 Electronic Arts 等合作。(信報)

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