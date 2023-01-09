企業支持文化納永續發展範疇 2024年規模上看80億

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（中央社記者邱祖胤台北9日電）為促進上市上櫃企業支持文化發展，文化部經與金管會、證券交易所協調，將「企業促進文化發展」明確納入「我國永續發展實踐範疇」，預估2024年企業贊助支持國內藝文發展規模將達新台幣80億元。

「企業促進文化發展」記者會今天在台北國家戲劇院舉行，包括文化部長李永得、金管會證券期貨局副局長高晶萍、證券櫃檯買賣中心董事長陳永誠、台灣證交所副總經理陳麗卿、國家表演藝術中心董事長高志尚、智榮基金會董事長施振榮、力晶集團暨力晶文化基金會董事長黃崇仁、和碩公司董事長童子賢、唐美雲歌仔戲團創辦人唐美雲、故事工廠執行長林佳鋒及各界代表出席。

李永得致詞時表示，支持藝文納入永續發展指標是歷史上重要的一步，經評估，2021年共有602家企業揭露永續報告書，其中358家投入文化相關支持，再經參考文馨獎數據，總計2021年企業投入文化產業規模約達20億元。

李永得表示，以此推估今年加計20億資本額以上需強制申報的企業數，投入支持文化產業金額保守估計將增加30億元，至2024年則將達80億元規模。

李永得強調，文化部亦將持續推動「文化創意產業發展法」修法，包含規劃再放寬營利事業捐贈認列費用上限，以及增訂個人及營利事業投資抵減規定等，相信文化產業的活水將持續擴大。

高晶萍致詞時表示，金管會一直以來不遺餘力推廣企業實踐ESG（環境保護、社會責任、公司治理縮寫），希望落實公司治理及永續發展，成為企業的DNA。此次文化部提案在公司治理評鑑納入支持文化發展的指標，對金管會來說雖是小小的一步，對藝文界而言卻是很大的突破，期待對藝術文化界帶來幫助。

高志尚致詞時特別介紹未來將引導上市櫃公司ESG最重要的夥伴，包含資誠聯合會計師事務所、勤業眾信聯合會計師事務所、安侯建業聯合會計師事務所、安永聯合會計師事務所等，期盼他們全力協助企業實踐及呈現支持藝文的評鑑指標內容。

童子賢致詞時表示，台灣的社會是很有活力的，只是欠缺整合的關鍵，期盼支持文化發展納入評鑑指標能成為關鍵，將這些有愛心、熱愛藝文的人引導成為使文化生生不息的力量，「相信我們一定有能力呈現自己的故事自己講」。

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文化部2019年與金管會協調並獲回復「促進文化發展」納入「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」的「維護社會公益」實踐範疇。此次修正則在2023公司治理評鑑中具體新增「公司是否投入資源支持國內文化發展，並將支持方式與成果揭露於公司網站、年報或永續報告書」的指標。

新聞稿指出，同時修正「上市上櫃公司永續發展實務守則」，將「企業宜經由捐贈、贊助、投資、採購、策略合作、企業志願技術服務或其他支持模式，持續將資源挹注文化藝術活動或文化創意產業，以促進文化發展。」明確納入「維護社會公益」範疇，提供企業贊助藝文事業明確規範指引及鼓勵，有助於帶動更多企業落實文化永續。（編輯：張雅淨）1120109