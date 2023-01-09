在中國政策加持及產業鏈優化的雙重刺激下，今年以來陸股新能源板塊整體表現強勁，消息面上，中國能源局發布了《新型電力系統發展藍皮書（徵求意見稿）》公開徵求意見，繼續強調了新能源的重要性。

根據《徵求意見稿》，官方提出以 2030 年、2045 年、2060 年為新型電力系統構建戰略目標的重要時間節點，制定新型電力系統「三步走」發展路徑。

與此同時，中國國家新材料產業發展戰略諮詢委員會 (材料委) 也特別發文，強調了七個當前中國新能源發展趨勢下：

一、分散式發展：

官方認為，分散式能源具有利用效率高、環境負面影響小、提高能源供應可靠性和經濟效益好等特點，已成為世界能源技術重要發展方向。分散式開發模式，既可實現電力就地消納，避免棄風棄光，又能避免遠距離電力傳輸，節省投資、減少輸電損耗，同時還能滿足東部發達地區經濟能源需求與消納重心的匹配不均衡問題。

二、建立以儲能為核心的多能互補能源體系

官方指出，通過風光水火儲多能有效結合、發揮各類電源優勢、取長補短、緊密互動，不但能夠為新能源提供調峰調壓電源，提升新能源發電消納能力，增加新能源應用比重，緩解「棄風、 棄光、棄水」等問題，亦有利於降低火電等傳統能源高污染、高耗能的程度，為優化能源結構、降低環境污染提供助力。

三、太陽能將迎來一個更快的發展速度

目前，一大批太陽能產業項目和配套支持政策將陸續出台。官方相信，在政策支持下，中國太陽能發電在過去快速發展的基礎上，未來十年仍將實現持續的高速發展，太陽能發電從規模上有望超過風電成為全國第三大電源。

四、風電將迎來更大的發展空間

未來，將更大力度推動風電規模化發展。堅持集中式與分散式並舉、本地 消納與外送消納並舉、陸上與海上並舉，積極推進「三北」地 區陸上大型風電基地建設和規模化外送，加快推動近海規模化發展、深遠海示範化發展，大力推動中東部和南方地區生態友 好型分散式風電發展。

五、核電有序發展

核電是目前唯一可大規模替代煤電的基荷並具備一定負荷跟蹤能力的電源，可靠近負荷中心佈置，與新能源協調互補耦合建設，是保障國家能源安全、構建以新能源為主體的新型電力系統的有效選擇，有利於提高電網運行的穩定性和安全性，增強電網抵禦嚴重事故的能力，降低大面積停電的風險。

六、提升能源產業鏈現代化水準

加快能源領域關鍵核心技術和裝備攻關，推動綠色低碳技術重大突破，加快能源全產業鏈數位化智慧化升級，統籌推進補短板和鍛長板，加快構築支撐能源轉型變革的先發優勢。增強能源科技創新能力，強化儲能、氫能等前沿科技攻關。

七、加快能源產業數位化智慧化升級

完善能源科技和產業創新體系，整合優化科技資源配置。以國家戰略性需求為導向推進創新體系優化組合，加強能源技術創新平台建設，加快構建能源領域國家實驗室，重組國家重點實驗室，優化國家能源研發創新平台建設管理。推進科研院所、高等院校和企業科研力量優化配置和資源分享，深化軍民科技協同創新。