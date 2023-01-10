雞蛋不能洗，愈洗愈骯髒？蛋尖擺錯方向易變壞，可致食物中毒？雞蛋是家中常備的食材，有人煮食前會先清洗蛋殼，原來有3個做法超錯。食安中心解釋原因，並教正確處理及保存方法。

蛋殼滿佈細菌？

本港食安中心指出，細菌可能會透過蛋殼上的小孔或裂紋進入蛋內。雖然蛋殼上有許多小孔（介乎6000至10000個），但亦有一層稱為「表層膜」的保護外膜，可阻止蛋殼上的細菌滲進蛋內。由於蛋殼上的裂紋可讓細菌進入雞蛋內部，故業界不應出售有裂紋的雞蛋。此外，細菌亦可能在我們打開雞蛋的一刻污染蛋液。

雞蛋不能洗，愈洗愈骯髒？

本港食安中心指出，不需清洗雞蛋，因可能滋生細菌，原因如下：

雞蛋不能洗？

雞蛋不能洗？

雞蛋不能洗？

雞蛋不能洗？

雞蛋不能洗？

雞蛋不能洗？

雞蛋不能洗？

正確處理雞蛋蛋殼方法

食安中心教正確處理雞蛋的方法：

正確處理雞蛋方法

正確處理雞蛋方法

正確處理雞蛋方法

正確處理雞蛋方法

正確處理雞蛋方法

正確處理雞蛋方法

正確處理雞蛋方法

擺放雞蛋蛋尖不能向上？

食安專家譚敦慈亦曾在台灣節目《健康2.0》中指出，如果購買一般街市出售的雞蛋，就要先進行清潔，而清潔方法並非用水清洗，因為水分可能會從蛋殼的細孔進入，令雞蛋加速變壞。正確清潔方法是用擰乾的濕布擦乾淨雞蛋。

她又指，擺放雞蛋時，蛋尖朝下、圓朝上，就可延長雞蛋的保存時間。另外，當雞蛋存放於雪櫃時，應盡量避免將雞蛋放在雪櫃內冷氣出風口前方，以免雞蛋凍結造成裂痕，破壞保鮮效果。

譚敦慈提醒，烹調雞蛋前要先用水清洗，如果摸到雞蛋一定要洗手，避免感染沙門氏菌。

沙門氏菌感染症狀

根據本港食安中心網站資料，沙門氏菌通常存在於人體及動物，特別是家禽和豬隻的腸臟，其中有約2000種為可引致食物中毒的血清型沙門氏菌，如感情沙門氏菌食物中毒，會出現以下症狀：

沙門氏菌感染症狀

沙門氏菌感染症狀

沙門氏菌感染症狀

沙門氏菌感染症狀

沙門氏菌感染症狀

沙門氏菌感染症狀

沙門氏菌感染症狀

預防感染沙門氏菌

食安中心指出，要減低感染沙門氏菌導致食物中毒的風險，要留意以下幾點：

預防感染沙門氏菌

預防感染沙門氏菌

預防感染沙門氏菌

預防感染沙門氏菌

預防感染沙門氏菌

預防感染沙門氏菌

預防感染沙門氏菌

預防感染沙門氏菌

同場加映：李斯特菌病症狀+高危人士

根據本港食安中心資料，李斯特菌是一種致病細菌，普遍存在於環境中，尤其是泥土、植物、動物飼料和人類及動物糞便。它能在低至0℃生存及繁殖，但可在正常烹煮溫度下輕易殺死。進食受李斯特菌污染的食物可令人患上李斯特菌病。

李斯特菌病病徵及高危人士如下 ：

與李斯特菌病有關 較高危食物

食安中心指，李斯特菌散布於不同的環境和食物中，其中一類食物較高危，例子如下：

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