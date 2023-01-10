【民眾網黃楸玲／台北報導】

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1月7日起受到境外污染及大環境風場的影響，臺灣地區已多日處在空品不良的狀況。截至1月10日下午6時，空品僅剩位處下風處的高屏等縣市還有AQI達到120的情形，且已沒有測站的AQI超過150，北部及竹苗地區也轉為良好至普通等級了。

環保署表示在這段期間全國最多同時有6個縣市達到AQI>150對所有族群不健康的等級，也有半數縣市達到AQI>100的不良等級，但在全國環保機關的通力合作與電廠等大污染源降載減排，以及氣象擴散條件轉好下，空品已逐漸好轉。

從5日開始就依照空氣品質預報邀集全國各縣市著手進行應變，截至1月10日下午6點，台電所屬、麥寮等電廠降載電量共約7.2億度，總計硫氧化物減量213公噸、氮氧化物減量190公噸、總懸浮微粒減量7公噸，約等於以燃煤電廠提供新北市（160萬戶）近40多天所需電量所造成的空污排放量。

在地方政府部分，中部有「七縣市聯合稽查」、南部啟動「六縣市飛鷹計畫（無人機）」巡查3,056公頃露天燃燒熱區；臺南市除了管制工廠外，還禁用吹葉機及要求大型污染源降載減排來協助下風處的高屏減少污染負荷；高雄要求轄內鋼鐵、石化業及電廠等大型污染源降載減排；另外嘉義市、臺北市、屏東縣等縣市也依照城市特性，進行車輛攔查、判煙稽查等措施，就連東部的宜花東也一起向民眾宣導說明污染原因及提醒自我防護。

在過去幾天總計共執行423家工廠稽查、367處工地或露天燃燒熱點巡查、超過6萬輛車輛查核以及319則防護宣導，並且開出至少42張罰單，處分將超過70萬元。包含在彰化、臺中及嘉義縣針對工廠開出5張共60萬元罰單，屏東及桃園針對疏濬及營建工程開出13張，新北市、宜蘭、新竹市、臺中及臺南等針對民眾露天燃燒行為共開出12張，桃園、臺南及嘉義縣針對車輛排氣不合格等狀況開出12張等。

環保署強調，對於境外移入的污染難以避免及削減它，但在我們可以努力降低本土產生的污染排放量，讓受污染影響的時間縮短。目前在大型工廠方面已經有許多機制來減少排放，但還需要民眾一起幫忙，例如多搭乘大眾運輸，不要進行露天燃燒等污染行為，共同來減少空氣品質的負荷。

2023年01月11至13日，三日空品區預報（圖：環保署空氣品質監測網）

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