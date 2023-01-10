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（中央社記者謝方娪台北10日電）6家公股行庫在歐洲療養院集團Orpea S.A.（歐葆庭）授信案踩雷，金管會先前派員赴英國金檢，將此案納入檢查。金管會今天表示，目前沒事證顯示有重大缺失，不過部分徵審作業仍待加強。

Orpea S.A.因經營困難，獲法院許可進行債務重整，台灣銀行、合作金庫子行台聯銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行及兆豐銀行等6家公股行庫對Orpea S.A.有授信曝險，總授信曝險金額為1.42億歐元。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會表示，金管會檢查局2022年11月赴英國倫敦金檢時，有特別去看其中2家國銀倫敦分行，檢視此授信聯貸案。

他說明，目前沒有事證顯示國銀有重大缺失，不過部分徵審作業仍待加強，待後續金檢報告出爐，金管會將再循相關作業程序督導銀行。

童政彰指出，Orpea S.A.目前繳息仍正常，根據參貸銀行說明，此案是每半年繳息一次，最近一次繳息日為1月5日，銀行確定有收到利息。

針對Orpea S.A.債務重整計畫，童政彰表示，6家公股行庫已和國際律師事務所進行討論，金管會也會督促銀行確實評估資產品質、提足適當備抵呆帳。

根據金管會了解，目前6家公股行庫財務結構及備抵呆帳提列情形均相當充足，其中，有公股行庫從較保守角度審視此案，備抵呆帳提列比率已拉高至10%。

童政彰提到，金管會了解銀行前進海外布點或參與國際金融市場是為分散銀行整體資產組合風險，基於公司治理原則，金管會予以尊重，金管會也會持續督促銀行落實銀行公會徵授信準則相關規定。

至於外界質疑此案為何全是公股行庫參與，童政彰表示，國銀在海外設點，搜集商情有地利之便，通常會就近由海外分行或子行參與當地授信案，此案借戶位於歐洲，國銀即是這6家在歐洲有設點。

檢視國銀風險集中度，童政彰揭露，6家國銀參貸金額占Orpea S.A.帳上總金融負債比例僅1.5%，意味Orpea S.A.有其餘舉債管道。（編輯：趙蔚蘭）1120110