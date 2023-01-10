螞蟻集團官方本周一則公告，幫助阿里巴巴 (09988-HK) 集團及至於港股一齊起飛。在公告中，螞蟻指出，馬雲通過解除一系列協議，放棄了對螞蟻集團的實際控制權。

這則《關於持續完善公司治理的公告》指出，在馬雲放棄對螞蟻集團的實際控制權後，螞蟻集團已無實際控制人。阿里巴巴同樣公告確認了此事，並強調阿里巴巴集團或其他任何股東均不控制螞蟻集團。

原本公司失去核心領導者，在絕大多數公司都是重大利空，但由於馬雲在過去幾年批評當局，反而讓他成為螞蟻上市的阻力。隨著他放棄實際掌控權，市場解讀，監管接近告一段落，反倒幫助阿里及其他科技股飆升。

本次馬雲除了淡出螞蟻，根據 8 日恒生電子 (600570-CN)、奧比中光 (688322-CN)、金橋信息 (603916-CN)、永安行 (603776-CN)、吉大正元 (003029-CN)、朗新科技 (300682-CN) 六家 A 股上市公司齊齊發佈公告，也都表明馬雲在各自公司的權益減少情況。

具體而言，螞蟻集團通過全資子公司杭州恒生電子集團，持有恆生電子 20.72%，為控股股東；同時通過上海雲鑫創投、上海雲钜創投等平台，持有另外五家公司超 5% 股份，成為重要股東。

這也是自 2019 年 9 月 10 日卸任阿里巴巴集團董事局主席，宣佈「退休」後，在歷經與當局的風風雨雨後，近兩年最受矚目的一次。

退休後的馬雲，生活相對灑脫與悠閒。一方面，熱衷於教師公益事業。另一方面，前往全球各地旅遊。原本他還會評論時政，但如今已實質被禁言。

後馬雲時代，阿里巴巴在業績方面表現波動。

以截至 2022 年 3 月的完整財年來算，阿里巴巴最新的年度總營收為 8530.62 億元人民幣，年增 18.93%，較此前兩年 40.72% 和 35.26% 的營收增速已經明顯放緩。同期，其淨利潤則為 622.49 億元，年減 58.66%。

IPG 中國區首席經濟學家柏文喜表示，像馬雲這樣的集團靈魂人物雖然早已脫離實際管理事務，但是他從阿里巴巴退休，事實上還是影響了阿里巴巴的戰略執行與實施，從阿里後續業績下滑，即可看出其退休對阿里發展的影響。

對於此次馬雲的進一步失去領導角色，盤古智庫高級研究員江瀚認為，馬雲此次控制權的退出，對於整個螞蟻集團來說影響相對有限，因為其此前就已經處於退休狀態。另外，對於馬雲不參與經營，甚至不是實控人的公司，江瀚認為，對它們的影響可能更加微乎其微。