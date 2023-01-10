三三會理事長林伯豐。資料照片

[廣告] 請繼續往下閱讀

【民眾網記者劉家瑜／綜合報導】

立法院三讀通過《氣候變遷因應法》，三三會今（10）日提出九大建議，包括開放企業自建小型核電廠、再生能建置法規與申設標準應簡化及明確化、訂定合理「碳費優惠費率」，各部門皆應提出相應的減碳規劃，不宜將責任集中在製造業或排碳大戶身上。

三三會表示，台灣已經將 2050 淨零排碳 入法，減碳已是全民責任，尤其面臨國際產業供應鏈要求淨零(RE100)， 歐盟碳邊境調整機制(CBAM)2027 年即將啟動，台灣要達到 2050 淨零碳排，沒有人是局外人，企業深知淨零、減碳、永續發展是必須要走的路，惟希望政府在能源建置及研擬後續配套措施，參考以下九大建議。

能源政策與減碳政策應保持一致性，重新檢討能源配比，提高穩定、充裕、多元的低碳能源，才能降低電力排放系數。並保留核 能為基載電力，核能發電占比至少 30%，核二、核三延後除役。比爾蓋茲與日本合作新一代反應爐投資 10 億美元，於 2030 年興建345MW的核電廠 ， 建議應開放企業自建 小型核電廠 (SMR Small Modular Reactor)。 擴大國內再生能源供給量，透過投資抵減、融資利息補助、私募股權租稅優惠等政策誘因，提升綠電業者投資建設意願，再生能建置法規與申設標準應簡化及明確化。 支持企業擴大發展材料循環經濟，對於企業使用再生油品或生質燃料，給予再生能源憑證、減碳認證或其他租稅獎勵措施。 提高國際認可的自願性市場碳權(VCS 或 GS 等)抵換量(或比例)， 以實現淨零排放承諾或目標。 政府應增加儲能建設，並比照美國(美國國會於 2021 年 3 月 9 日 提出「2021 年儲能稅制獎勵及設置法草案」)企業投資儲能設備給予投資抵減。 台灣徵收碳費應參考鄰近國家日本(每公噸 2 美元)或新加坡(每 公噸 3.5 美元)的標準，並訂定合理「碳費優惠費率」，以提高 企業自願減量的誘因。減碳是全民責任，不宜將責任集中在製造業或排碳大戶身上，各部門皆應提出相應的減碳規劃，並考慮所課徵之稅費與 CAMB 接軌，避免雙重徵收。 碳盤查與揭露是企業去碳轉型的首要策略，應建置可與國際接軌之碳盤查標準、輔導措施、認證(或確信)標準與管理機制，並協助企業進行製程減碳。 補助碳補存技術研發與應用，加速實現低碳潔淨能源環境。 建議於《產創條例》針對企業有關製程減碳、污染防治、綠色設施等 環保相關投資，增列投資抵減租稅獎勵，以利企業積極低碳轉型。

三三會強調，政府 2021年 1 月實施用電大戶條款，2023年 2 月開徵耗水費，2024年則計畫開徵碳費，對象為用電、用水及排碳大戶，這些多為工業用戶，工業占台灣 GDP 的比重達 38％，對台灣經濟有重要的貢獻，這樣的規劃方式實有欠公允，也會影響企業未來的投資意願。節約能源與減碳是全民的責任，期盼政府未來能滾動式檢討並調整這些政策，以期能達到 2050 淨零碳排目標。

更多新聞報導：

碳費課徵優先鎖定排碳大戶？林伯豐：應該全產業都要做

電價只漲用電大戶 林伯豐：製造業一定會出走