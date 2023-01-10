【新聞大家談】馬雲被退休 最驚怵的話應驗？

【新唐人北京時間2023年01月09日訊】大家好，歡迎收看週一（1月9日）的《新聞大家談》，我是扶搖（主持人）。今天嘉賓為時事評論員、政經分析師秦鵬，大紀元專欄作家王赫。

今日焦點：醫改黑幕！輝瑞Paxlovid 700RMB 還嫌貴？重慶暴力討薪事件最新發展！抗議遍地開花！馬雲失勢被正式退休 螞蟻再爭IPO？習近平力踐「最驚怵的話」緊急封殺「人礦」！

【重慶爆暴力討薪事件 中共「按下葫蘆浮起瓢」？】

在剛過去的這個週六（1月7日），重慶大渡口中元匯吉藥廠，突發員工大規模遊行示威。員工與廠方、招工中介，以及前去「維穩」的警方發生暴力衝突。

根據中元匯吉藥廠一名員工對大紀元的介紹，事情的前因後果是這樣的：這家公司去年主要生產核酸提取試劑，當時全國大規模做核酸檢測，所以公司長期都有穩定的訂單。

但去年11月底開始，官方出台所謂優化防疫「20條措施」，個別省就開始不做核酸了。於是公司又開始大力生產抗原試劑——就是民眾可以在家自測，一條紅槓代表陰性、兩條紅槓代表陽性的那種試劑。

去年12月初，由於訂單比較多，中元匯吉藥廠急需人手，於是通過招工中介一下子再招了六七千人。那麼多人願意去，是因為公司承諾給3000塊錢的獎勵，分三個階段返還：做到1月21日，可以返還1000元；做到2月15日，給額外補貼等。

據介紹，一開始員工都想著過年不回家了，就在公司幹活，因為工資高。但是，公司很快抗原訂單也接不到了。1月6日晚上開始，公司無預警地宣布提前放假，具體什麼時候上班另行通知。這等於是變相裁員。

「被放假」的員工有將近8000人。這些人不但沒拿到說好的獎勵，連基本的薪酬保障也沒了。他們想要公司領導出來給說法，但是生產經理、總經理都不出來，招工的中介人還拿著大喇叭告訴員工「叫你們走，你們就走，不要那麼多事」。

工人們被激怒，於是打砸廠裡的抗原原材料等，中介和廠裡領導也有被打進醫院的。之後大渡口區的區長也來了，大批特警進場「維穩」。從現場拍攝視頻看，憤怒的人群不斷向警察投擲雜物，警察一度不斷後撤。

員工要求發工資的訴求呢，據說在幾輪暴力衝突、對峙後，也得到一定的處理。目前看來官方是讓步了。

1. 王赫先生，很多人非常支持中國民眾抗議不公，希望更多反抗中共的行動能遍地開花地出現。但是也有人認為，大家應該在遵守法律法規的框架內行動，這次重慶員工「無論如何打人就不對」。您怎麼看？您認為怎樣的抗爭有效性高？

李承鵬：無論如何打人是不對的！

人家戈貝爾只是發表反人類言論，又沒親手殺人，怎麼可以人人得而誅之呢。

姚文元只是鼓吹文革，怎麼能判20年呢。

殺人更不對，楊佳十惡不赦，夏俊峰殺人魔頭，克萊星敦開槍建國都不對。

洛克說當政府不義，民眾有暴力反抗的權利。其實對惡政之狗，亦如此。

2. 秦鵬先生，中國已經開始頻繁出現民眾的抗議活動，「白紙革命」之後有「煙花運動」，現在又出現重慶核酸企業員工的大規模暴力討薪事件。網上有消息說，杭州抗原生產企業艾科和新躍生物等工廠員工也在上週發起討薪維權行動。

但是有一個問題，這些行動都比較快平息下去了。接下來會不會出現一種局面，就是中國「抗議」不斷，但難以凝聚出足夠改變時代的有效「運動」？

中共對示威抗議一向都是「高度戒備、嚴厲鎮壓、秋後算賬」的態度。您認為這個模式還能維持下去嗎？

​​【馬雲失螞蟻集團實控權 「2022最驚怵的話」應驗？】

這個週末的另一大消息是，阿里巴巴創辦人馬雲放棄了對螞蟻集團的控制權。

根據2020年螞蟻首次公開募股（IPO）招股書，馬雲擁有螞蟻金服10%的股份，並通過持有的投資有限公司，間接控制螞蟻集團53.46%的股份。所以馬雲本來是螞蟻集團的實控人。

週六（1月7日），螞蟻集團宣布調整股東上層結構，核心的調整在於，馬雲和其他9名主要股東同意，未來在行使他們的表決權時將不再一致行動，只會獨立行使表決權。

據路透社的計算，這次一番調整後，馬雲的持股比例將降至6.2%。

而這個消息公布的時候，媒體報導馬雲正在泰國吃美食、看泰拳。之前，馬雲被發現在日本生活了一段時間。

3. 王赫先生，中共當局上個月在北京召開經濟工作會議，強調要「大力提振市場信心」，習近平聲稱「我是一貫支持民營企業的」。有人當時猜說，這是不是給被打壓的商業大佬釋放信號啊？他們的處境可能要變好了？但不到一個月，我們看到馬雲失去了對螞蟻的控制權。

表面上看，這兩個消息是相矛盾的。所以習近平說自己「支持民企」到底是什麼意思？

去年底微信朋友圈熱傳一句話說，「2022年最驚怵的一句話：我要親自抓經濟！」2023剛開始，這句話又要應驗了？馬雲不再實控螞蟻集團，您認為他是自願還是被迫？如果是被迫，習當局這麼做什麼目的？

而實際上，我們看到自從2020年被中止IPO以來，螞蟻集團一直在整改，期間不斷傳出的各種消息：業務側，斷開「支付寶」與「花唄」等等。

在管理結構上，螞蟻引入了更多獨立董事，管理層不再擔任阿里巴巴合夥人等等……樁樁件件都指向了符合「監管風向」的合規性，以及增加公司治理的透明度和有效性。

4. 秦鵬先生，螞蟻這樣一步步努力，還能換來IPO嗎？

【馬雲事件成晴雨表「黨管一切」再埋雷？】

隨著螞蟻集團股東上層結構的調整，1月8日晚間，由螞蟻100%控股的恆生電子也發布公告，稱控股股東「杭州恆生電子集團有限公司」上層股權結構發生變動，導致公司實際控制人發生權益變動。變動後，恆生電子控股股東仍為恆生集團，恆生電子實際控制人將由馬雲變更為無實際控制人。

5. 秦鵬先生，您認為馬雲「被引退」，將對國內經濟、國外對華資本、供應鏈造成什麼影響？對中共本身將帶來怎樣的影響？

我們剛才說的重慶工人憤怒維權和馬雲失去對企業的控制權，讓我聯想到最近幾天被熱議的一個詞——人礦。

這個詞在1月4日衝上微博熱搜榜，隨即被微博、抖音和知乎網等大陸各大社交平台緊急封殺。

根據網民的解讀，「人礦」意味著，你是資源，不是主體，你是手段，不是目的。耗盡一生的能量，是為了成全他人，而不是追逐自己渴望的人生。

人礦的一生，分為三個階段——開採，使用，殘渣及廢氣處理。最初十幾年，在你身上投資教育，目的是把你開採出來，成為可以使用的礦。中間幾十年，是使用和消耗的過程。最後不能用了，以盡量不污染的方式處理掉。

「人礦」一詞是中共自己宣傳出來的，最早出現在1984年3月《人民日報》的一篇專欄文章中，指人是一種「資源」。2020年中旬，「光明網」又發布一篇題為《高質量發展的人力富礦：中國擁有1.7億人才資源》的文章。「人礦」這一概念再次受到外界關注。

6. 王赫先生，類似的詞，中共也沒少造，像鼓勵人甘做「螺絲釘」、「一塊磚」，要「無私奉獻」，並反覆強調「人口紅利」。這些詞之前並沒引起什麼反彈，老一輩的人如果被稱為「螺絲釘」，可能還覺得這是一種誇讚。

現在中共為什麼要封殺「人礦」一詞？這條洗腦路線走不通了嗎？

【無「礦」可挖 中國經濟體如何持續？】

7. 秦鵬先生，您認為被中共稱為「人礦」的資源，現在還充足嗎？如果無礦可挖，中國經濟體將如何持續？

【輝瑞Paxlovid未入中國醫保 變官員特供？】

另外還有一件事，昨天中共國家醫保局網站發布通知，介紹「新冠治療藥品參與2022年醫保藥品目錄談判」的通知，確定了新一年納入醫保的藥品。

其中，阿茲夫定片、清肺排毒顆粒，納入成功。而被稱為新冠「特效藥」的Paxlovid，據官方稱因為生產企業輝瑞投資有限公司報價高未能成功。

不過，消息指，這次國家醫保和輝瑞的談判時長，超過了4個小時，輝瑞已將藥價降低至700元/盒。路透社等外媒報導，在2022年初給中國2300元一盒的基礎上，輝瑞將藥價又降低了62%。

而此前，美國政府對此藥品的採購價為530美元，折合人民幣約3700元。

目前，根據《乙類乙管通知》要求，包括Paxlovid、阿茲夫定片等藥品，醫保將臨時性支付到2023年3月31日。

網友感嘆，「醫改走到今天，老百姓越來越吃不到好藥了」。

8. 王赫先生、秦鵬先生，不過，有消息透露，全國各地官員、軍方可以免費使用Paxlovid，您這麼看普通人和官方軍方的差距？

也有人說「折騰三年，醫保早沒錢了，負擔不起」，您認同嗎？

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（責任編輯：劉明湘）

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