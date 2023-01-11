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（中央社記者張雄風台北11日電）彰化縣政府為輔導未登記工廠，依國土計畫提出彰化水五金田園生產聚落特定區政策環評，今天送環評大會討論。環評委員雖無准駁權，仍建議未來可規劃此區的廢棄物處理設施。

行政院環境保護署召開環境影響評估審查委員會第434次會議，討論「彰化水五金田園生產聚落特定區計畫政策評估說明書」。此案為彰化縣政府依國土計畫所提的政策環評。

彰縣府表示，頂番婆聚落自光復後發展五金產業，設立工廠的土地將近80%位於非都市土地的一般農業區，對當地農作、生活環境造成相當衝擊；為此，規劃此區範圍約784.66公頃，依據彰北未登工廠群聚聚落，提供示範產業用地與未登工廠輔導。

彰縣府指出，特定區內高污染產業包含金屬熱處理業、金屬表面處理業、鋼鐵冶煉業等將由相關單位訂定強制遷移時程，搬遷至彰濱工業區。

另外，經盤查未登工廠共7家，其中已完成改善取得特定工廠登記者5家，已納管1家續由彰化縣政府加強輔導完成改善計畫，另有1家已受理申請輔導關廠，輔導期限至113年3月19日。

彰縣府表示，引進產業以現況優勢產業為主，如金屬製品製造業、基本金屬製造業與機械設備製造業，以低污染產業為原則；另外，並劃設「田園生活核心」、「產業專用區」。

產業專用區提供優勢產業發展腹地，以及周邊未登記工廠遷建使用；田園生活核心區則是採開發許可形式，待土地所有權人整合後，即可申請擬定細部計畫，未來可供產業進駐使用，目前設定開發總量上限約166公頃，其餘未開發區域仍依農業區使用管制。

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雖然環評委員審查政策環評並無准駁權，環委仍建議加強此區域的廢棄物處理，除了既有運用鄰近彰濱工業區有廢棄物處理設施外，建議可納入「規劃適當環保用地」。

地球公民基金會台北辦公室主任吳沅諭表示，肯定彰縣府有心處理農地工廠，但需要針對這些未登工廠有更進一步的誘因，不然若未登工廠不願搬入、甚至是吸引到其他工廠進駐，對於農地污染並沒有幫助；加嚴未登工廠的查緝、以只租不售等方式吸引業者，「棒子與蘿蔔需要同步執行」。（編輯：管中維）1120111