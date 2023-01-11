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（中央社台北11日電）阿里巴巴創辦人馬雲放棄螞蟻的控制權後，陸媒報導，杭州市政府和阿里巴巴簽訂全面深化戰略合作協議，指杭州支持平台經濟規範健康發展的具體措施已在制定中，市委書記並到螞蟻調研。

螞蟻集團2020年10月底宣布於上海和香港兩地同時首次公開上市（IPO），但母公司阿里巴巴創辦人馬雲批評中國金融監管，這項號稱史上最大的IPO計畫被當局暫緩。

螞蟻集團經過2年監管整改，重慶銀保監局去年12月30日通報，同意重慶螞蟻消費金融有限公司增資人民幣105億元（約新台幣471億元），意味著螞蟻消金將成為行業第一。

今年1月7日，螞蟻集團發布關於持續完善公司治理的公告，顯示馬雲放棄對螞蟻的控制權。

連串消息被外界解讀為螞蟻集團的整改有新進展。

綜合陸媒浙江新聞及中國新聞周刊報導，10日上午杭州市政府與阿里巴巴集團簽訂全面深化戰略合作協議。

杭州市市委書記劉捷在簽約儀式上表示阿里巴巴多年來對杭州經濟發展作出重大貢獻，並讚揚在平台經濟專項整改中阿里直面問題的果敢勇氣。

劉捷說，今年杭州將舉辦亞運，對杭州和阿里巴巴都是難得的戰略機遇，希望阿里巴巴充分發揮鏈主企業引領示範帶動作用，圍繞共同富裕示範區城市範例建設，形成一批產業共富實踐案例。

劉捷說，市委、市政府將「堅定不移支持阿里巴巴健康高質量發展」，強化「店小二」、「保姆式」的服務意識，健全「全方位」、「全天候」的溝通機制，落實「包容」、「審慎」的綜合監管。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，阿里巴巴會在支持數位經濟新業態發展、助力共同富裕、辦好亞運作出貢獻。

報導指出，劉捷10日也到螞蟻集團調研，表示希望螞蟻集團「把牢正確方向，加大創新力度，持續增強企業核心競爭力」。

2022年中共中央經濟工作會議結束2天後，即12月18日，履新浙江省委書記不久的易煉紅也曾調研阿里巴巴集團。

中國社會科學院金融研究所金融科技研究室主任尹振濤表示，此前中國政府強調要「防止資本無序擴張、野蠻生長」，到2022年中央經濟工作會議提出「要大力發展數字（位）經濟，提升常態化監管水平，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手」，顯示隨著過去2年平台企業整改工作有序推進，政策重心也相應動態調整，數位經濟也擁有了更多發展可能。

對於螞蟻集團是否會重啟上市，尹振濤說，螞蟻集團上市最大的障礙並不完全是消費金融的問題，而是整改是否結束，能否消除風險。螞蟻消金增資擴股後有助於推動螞蟻集團上市計畫，但是並沒有直接關係，後續可能還會出現很多變化。

另有資深分析人士認為，近期政策表述沒有再繼續突出反壟斷、反資本無序擴張等內容，顯示平台經濟集中專項整改已基本完成，進入常態化監管階段，對包括螞蟻在內的大型平台企業而言，將在政策上具有更多確定性、可預見性。

該分析人士稱，目前各方對螞蟻重啟上市的表述依然較慎重，不排螞蟻除仍在與監管層深度溝通中。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1120111