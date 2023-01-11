證交所擬在泰越駐點 林修銘：深耕南向產業發展

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（中央社記者潘智義台北11日電）台灣證券交易所董事長林修銘今天宣布，疫情解封後兩大措施，一是深耕南向產業發展，今年上半年將在泰國、越南派專屬的長期駐點人員，並重啟對外招商。

林修銘今天在歲末新春記者會表示，在中、美對抗下，產業供應鏈重組，東南亞慢慢取代中國，因此證交所推動在泰國、越南安排專屬的人長期駐點，並結合國營事業、會計師、證券商及當地台商，建構東南亞聚落，在上半年即有專案駐點。

他強調，將對國際投資者做更多聯繫，扮演更重要角色，在疫情解封後，重啟招商，建構與國際投資人互動機制，針對新加坡、東京、歐美國家、香港都會參訪，證交所的交易部、市場推廣部、上市一部，將對前10大、20大客戶推出專屬客戶服務。

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在建置整合性ESG資訊平台方面，他指出，證交所已於2022年6月30日在公開資訊觀測站(MOPS)建置ESG資料庫，將重要ESG資料涵蓋範圍擴及整體上市櫃公司；中期將提高ESG平台位階，規劃於2023年中完成建置ESG資訊平台，整合ESG績效重點、ESG資料庫、ESG商品資訊及相關資源。

在推動ESG評鑑方面，他解釋，短期將提升公司治理評鑑的永續發展構面配分權重，並強化質化指標；中長期參酌ESG相關國際準則及評比，篩選具鑑別度、可比性的指標，並依產業特性設計評鑑指標，預計2023年完成研議ESG評鑑初步架構及指標內容，後續將依國際發展趨勢推動。除利於投資決策外，也提供產業標竿作用，引導企業持續投入。（編輯：張良知）1120111