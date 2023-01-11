生食魷魚遭「口爆」？南韓一名女子日前進食生魷魚後，感到口腔劇痛，送院檢查後發現口腔內有12條活生生的魷魚精子，附在她的舌頭和牙齦上，穿透口腔黏膜，令她產生劇痛感。有醫生指出，若生吃海產感染寄生蟲可致9大後果，嚴重者或休克。

食生魷魚被「口爆」

綜合外媒報道，南韓一名63歲婦人在進食北魷（Todarodes pacificus）前未有徹底去除內臟，只在食用前放入滾水中汆燙幾秒鐘，因此魷魚的精子仍在活動，當婦人咬到魷魚的精囊袋時，精莢便在她口中噴出並噬咬口腔黏膜，即使婦人立即將魷魚吐掉，仍能感到有生物在口腔中，於是立即前往醫院求醫。

經檢查後，醫生發現她的口腔內有「12條紡錘形狀、像小蟲」的魷魚精子，並附在舌頭和牙齦上。巴西聖保羅大學烏賊精莢專家Jose Eduardo Marian表示，魷魚的精莢是一種自主的「機器」，一旦被咬破後仍會在人類口腔內爆發，並在接觸到皮膚的瞬間抓咬，等到深入皮膚或肌肉時，再將精莢內的精子釋放出來。Marian又提醒食用魷魚前應先徹底煮熟或去除內臟，避免感染疾病。

感染海獸胃線蟲9大後果

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢醫生曾表示，食用未經徹底煮熟的海產有機會感染的海獸胃線蟲（Anisakis）：

海獸胃線蟲

海獸胃線蟲

海獸胃線蟲

海獸胃線蟲

海獸胃線蟲

海獸胃線蟲

海獸胃線蟲為海產主要寄生蟲

根據東京都福祉保健局網站資料，海獸胃線蟲體長約2cm至3cm，呈半透明白色，主要寄生在海產內臟表面，或三文魚魚、鱒魚的腹部肌肉中，通常呈現螺旋形狀，有些會被包在半透明粘膜囊內。

海獸胃線蟲主要寄生9種海產：

海獸胃線蟲主要寄生的海產

海獸胃線蟲主要寄生的海產

海獸胃線蟲主要寄生的海產

海獸胃線蟲主要寄生的海產

海獸胃線蟲主要寄生的海產

海獸胃線蟲主要寄生的海產

海獸胃線蟲主要寄生的海產

海獸胃線蟲主要寄生的海產

海獸胃線蟲主要寄生的海產

海獸胃線蟲主要寄生的海產

5個方法預防感染海獸胃線蟲：

預防海獸胃線蟲的方法

預防海獸胃線蟲的方法

預防海獸胃線蟲的方法

預防海獸胃線蟲的方法

預防海獸胃線蟲的方法

預防海獸胃線蟲的方法

同場加映：9種魚可致組胺中毒

食安中心指，涉及鯖魚中毒的魚類，通常在魚類組織內含有大量氨基酸組氨酸，並列舉魚類例子，主要有以下9種：

可致組胺中毒的魚類

可致組胺中毒的魚類

可致組胺中毒的魚類

可致組胺中毒的魚類

可致組胺中毒的魚類

可致組胺中毒的魚類

可致組胺中毒的魚類

可致組胺中毒的魚類

可致組胺中毒的魚類

可致組胺中毒的魚類

可致組胺中毒的魚類

組胺中毒/鯖魚中毒症狀

組胺中毒有何症狀？吃多少才會中毒？會致命嗎？食安中心解釋如下：

組胺中毒/鯖魚中毒症狀

組胺中毒/鯖魚中毒症狀

組胺中毒/鯖魚中毒症狀

組胺中毒/鯖魚中毒症狀

組胺中毒/鯖魚中毒症狀

組胺中毒/鯖魚中毒症狀

組胺中毒/鯖魚中毒症狀

受組胺污染魚類3大特性

食安中心指，雖然熱處理（例如烹煮、熱熏）能殺死製造組胺的細菌，並使製造組胺的酶失去活性，但組胺本身非常耐熱，一旦在食物中形成，即使烹煮、入罐或冷凍也不能將之破壞。

受組胺污染的魚可能帶有金屬異味、惡臭及魚肉變色。不過，部份受污染的魚的外觀、氣味和味道也可能全無異常，因此不能依靠感官評估就確保魚肉不含組胺。

5招預防組胺中毒

魚及魚製品長時間在不當的温度下處理及貯存，經過細菌的作用才會令大量的組胺形成。有1種解凍方法很易產生毒素，要預防組胺中毒，食安中心有以下建議：

預防組胺中毒

預防組胺中毒

預防組胺中毒

預防組胺中毒

預防組胺中毒

預防組胺中毒

延伸閱讀：吃貝類3部位恐中毒

除了魚類，吃貝類海產時也要小心。食安中心指出，貝類海產3個部位易含毒素，食用時要避免，以減低食物中毒風險。食安列出高危部位，並解釋原因：

12款高危海產＋中毒症狀

食安中心指，如進食受污染的海產例如蜆、蠔、扇貝、帶子等有機會中毒。中心列出5種貝類毒素、12種易含毒素的海產，並講解致病毒素特性、中毒症狀：

較常含有毒素的海產及中毒症狀

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