請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北11日電）投保中心成立20週年，金管會主委黃天牧今天提到，台灣投資人結構出現變化，不到40歲投資人高達4成，20至30歲投資人占比逾2成，投資人個性及行為的轉變，讓投資人保護挑戰可能比以往更巨大。

財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心今天舉行慶祝茶會暨「投資人保護實踐-20週年回顧與展望」座談會，邀請黃天牧、金管會證期局長張振山、投保中心前董事長朱兆銓、投保中心前董事長邱欽庭等致詞。

黃天牧指出，投資人保護及存款人保護議題是監理機關最重要的責任，證交法第1條明定，為發展國民經濟並保障投資特制定此法，顯見「保障投資」就是證交法最核心的重點；黃天牧並肯定，投保中心及評議中心2大單位建構台灣投資人及消費者的安全網。

黃天牧表示，投資人保護並非僅是法條，而是要行諸現實社會，觀察台灣產業及投資人結構已出現很大的變化，現在有4成投資人年紀在40歲以下，甚至有逾2成投資人年僅20至30歲，投資人個性及行為和以前已不完全相同，讓投資人保護的挑戰可能比以往更巨大。

黃天牧提到，從博達案到後來的爾必達案、樂陞案、大同案等，這些引起社會討論的爭議案件，造成許多投資人損失，在投保中心努力下，相關案件得到一定程度的解決，投保中心成立至今，為投資人爭取高達新台幣72億餘元的實質補償，並不是很容易達到的目標，在此特別表示感謝。

黃天牧說，「我常和同仁提到，專業很重要，不過同理心也很重要，保護消費者及保護存款客戶並不是法條上的規定，而是當你面對一位承受損失的投資人，你面對他的態度是什麼、你如何好好處理他的問題，這不是法規解釋，而是在於同理心」。

黃天牧進一步指出，若能用更多同理心善待投資人及存款客戶，台灣金融市場秩序會得到更好的保護，期許投保中心、評議中心等相關周邊單位，對待投資人保護議題及金融消費者都用專業、熱忱，更用同理心處理各種複雜的問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

最後，他提到，金管會證期局2020年已規劃以永續為主軸的公司治理藍圖，今年第1季會繼續發布另一部分新藍圖，繼續一起努力、讓台灣資本市場發光發亮。

針對投保中心因經費相對吃緊，律師離職比率偏高，張振山表示，金管會預計將推動投保法修法，改善投保中心財務結構，讓投保中心可以徵才、留才；其次是投保中心目前辦公空間有限，希望增加經費，讓投保中心可增添辦公處所。（編輯：潘羿菁）1120111