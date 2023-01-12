台股去 (2022) 年歷經驚滔駭浪的一年，全年重挫超過 4000 點，外資更破紀錄殺出 1.24 兆元，展望今年台股，金管會主委黃天牧於新春記者會時表示，今年國際金融情勢仍「撲朔迷離」，但希望台股「展現韌性、穩健前行」，股市穩定措施繼續護盤。

黃天牧表示，疫情、戰爭、通膨、升息等因素，都對全球經濟與金融市場造成深刻且廣泛的影響，而台股去年表現處於全球「中段班」，上市櫃公司營收 42 兆元，不僅較前年同期增加 5%，總金額也創下歷史新高，股息殖利率為 4.88%，加計股票後殖利率後更有 5.09%，展現過去一年基本面尚好。

黃天牧進一步指出，去年各主要國家央行升息，外界關切主要經濟體 2023 年經濟成長可能趨緩，這些都可能帶來經濟下行的風險，進而影響全球資本市場，當然包括台股。

黃天牧強調，針對上市櫃公司無論財務面，或者非財務上的公司治理與資安，金管會都努力強化，未來資本市場仍充滿挑戰，但金管會期許台股「展現韌性、穩健前行」。

至於國安基金抱股過年繼續護盤，媒體也關切金管會去年所祭出的限空令等股市穩定措施是否退場，黃天牧表示，股市穩定措施和國安基金性質和定位一樣，對於市場某種程度的干預措施雖然不適合留在市場很久，但何時是合適的退場時間還是要「審時度勢」，確保不會對市場交易秩序造成太大的影響。