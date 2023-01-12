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（中央社台北12日電）中國去年12月突然大幅鬆綁防疫，疫情急劇升溫，封閉管理的養老院也失守。有養老院一週內所有員工及老人受感染，醫療擠兌求助無門，有些養老院更收到政府通知不得對外公開感染實況。

中國去年12月7日公布優化防疫新10條，變相放棄動態清零。中國新聞周刊採訪了多地的養老院負責人，揭露了養老院在防疫大幅鬆綁後如何變成孤獨的戰場，以及面對的困境。

報導指出，山東一家養老服務中心院長韓雨表示，去年12月27日院內開始出現感染病例，她無奈地承認，這一次確實無能為力。之後一週養老院幾乎全員感染。

今年1月7日韓雨表示，當地醫療擠兌仍然嚴重，一位定點救治醫院的負責人曾告訴她，加護病房（ICU）沒有床位，只能把老人安排在走廊，但不能輸氧，條件還不如在養老院。

截至今年1月5日，韓雨的養老院有10位老人去世，其中一位是韓雨的奶奶，在ICU搶救了9天後去世。本已因為工作而承受巨大壓力的韓雨說，「這段時間是我人生33年以來最難熬的一段時光。」

韓雨表示，從一個400多人的全國養老院院長微信群中可以估計，「新10條」發布後，微信群裡50%至60%的養老院已經破防。

長三角地區的連鎖醫養機構運營企業總經理邱楠（化名）表示，過去社會面感染人數少，現在大街上隨處可能都有感染者，養老院很難獨善其身。之前多地養老機構都是封控管理，從未遇到社會面大規模疫情，去年12月突然被推到戰場，只要有一點疏忽，就會立即崩盤。

她營運的其中一家安養院於去年12月20日出現首例感染後，3天之內最少增加25例感染，第4天她決定取消院內全員核酸檢測，當地疾控部門指疫情已防不住，要將重點從防控轉向監測老人症狀，如有發燒等症狀就原地隔離。

湖南一家縣級公辦民營養老院去年12月20日出現首例感染後，8天內幾乎所有員工和老人都「淪陷」。院長秦楓表示，12月24日和25日有大批老人發燒，最多的一天有28人需要送院。

截至今年1月8日，該養老院有8位老人去世，都是送到醫院後或被家屬接到家中後死亡。

報導指出，受訪的北京、上海、山東、浙江、湖南的一些養老機構提到，當地民政部門已能接受養老院出現感染者，知道防不住了，重點是要求提升轉運、救治能力。

不過，截至1月8日，仍有一些地方政府通知當地養老院，要求不得對外公開院內感染的實際情況。

多名養老機構從業者又提到，去年12月上旬養老院都曾出現缺藥、沒抗原、120打不通、救治通道不暢等情況，各政府部門對養老院沒有實際幫助。一位養老行業從業者形容養老院是成為「孤島」。

邱楠也記得，該公司一家養老院院長曾哭著打電話給她說，院內一位老人要緊急就醫，但撥打120，得知前面排了近100人。

多位養老院從業者推測，養老院的防線被擊破，主要是通過氣溶膠和接觸傳播，如受感染的家屬給老人送食物或物品，可能會被病毒污染。

報導指出，不少養老院經過院內快速傳播後，近期正在恢復秩序。秦楓說，其養老院也幾乎所有老人都已感染過，截至1月8日不少感染的員工已康復，機構壓力最大的階段已經渡過。

不過，邱楠認為，養老院「還沒過危險期」，當一些養老院多數老人感染並康復，是否還要繼續閉環封控，是當下養老從業者最關注的問題。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1120112