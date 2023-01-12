2023年01月12日 環境資訊中心記者 李蘇竣報導 環境資訊中心記者 李蘇竣報導

台南光電開發案件不斷增長，引爆土地利用爭議。台南市長黃偉哲日前宣布改革市府的光電聯審制度，將審查進度全數公開，開放一般民眾也可以查詢，希望藉此清除黑數，消弭「光電圈地」的疑慮。七股監督光電青年聯盟昨（11日）聲明指出，飽受侵擾的當地民眾更希望得知案場位置、建置型態或施工期程等資訊，只公開審查進度相當「沒誠意」，呼籲台南市府積極面對光電治理問題。

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台電台南鹽田光電場位在台南七股、將軍，是全台最大的光儲合一電場，占地約214公頃，光電裝置容量150MW、儲能20MW。圖片來源：台電提供

台南市府改革聯審制度 公開透明杜絕「上下其手」

政府推動再生能源開發，光電業者相中台南地區的優異日照條件，大量開發案湧入台南地區引發土地利用紛爭。七股監督光電青年聯盟表示，光電開發涉及土地整合、工程分包等利益，近年紛擾不斷，造成光電業者、地主、漁民、社區等皆被捲入這起「茶壺風暴」，呼籲市府更應積極面對光電治理問題。

台南市長黃偉哲10日召開記者會親上火線回應，針對光電開發爭議，黃偉哲強調，再生能源是國家發展重要方向，台南發展光電是配合國家政策的目標，但也在地方引起紛爭，影響民眾生活。為了消除意見分歧，市府透過聯審機制與資訊公開，讓案件全程更公開透明，希望可減少光電案的黑數，把「上下其手」的空間變成不可能。

台南市政府10日召開記者會，市長黃偉哲（中）親自回應光電開發爭議。圖片來源：台南市府提供

台南市經發局長林榮川進一步解釋，市府早在2020年就建立了「光電聯審制度」，只供業者完整查詢進度，因收到民眾反應機制不夠透明，決定進一步改革聯審制度，將進度資訊公開給廠商與市民。並提升審查效率，經發局收文以後七天之內排審，修正以三個月為限，期限一過就退件。

只公開進度挨批「沒誠意」七股監督光電青年聯盟：應以圖資呈現

居民組成「七股監督光電青年聯盟」自救，聯盟昨（11日）提出五大訴求並指出，台南市政府透明治理專區網站，只有公開非都市的土地變更聯審案件進度，卻看不到其他重要光電開發資訊，如光電開發場址、時程、持有業者、開發型態、區域開發量等，皆無法從網站得知。

聯盟批評，台南市府口口聲聲說要公開透明，卻只提供案件審查進度，不見任何誠意，呼籲市府統整光電現況，並加以分類呈現，如建置型態為地面型／屋頂型／水面型、光電類別為漁電共生／土地變更／設施型、地目分類等等，以及各案場的施工饋線規劃，以圖資方式，將光電分布區位完整呈現。

台南市府推出「透明治理專區」網站，卻被民間團體質疑，只提供光電審查進度查詢不夠全面。圖片來源：網頁截圖

光電亂象頻傳 居民盼設立長期光電治理平台

七股監督光電青年聯盟舉例，現光電爭議亂象多出於施工階段，不同案場施工期程缺乏整合，以致饋線工程在社區四處挖掘擾民，市府除了應公開各案場施工規劃及聯絡窗口，也必須協調各案場施工期程，避免重複擾動社區交通。

對於地方上的各種紛爭，行政院於去年11月設立專門「在地工作站」，經濟部也承諾將透過工作站協助處理爭議。七股監督光電青年聯盟指出，市府應更積極面對光電治理，與中央政府攜手將工作站轉型成長期光電治理平台，至今仍不見台南市府回應。聯盟建議，市府應成立單一窗口提供第三方協調及諮詢服務，由市府擔任第三方公正角色，委任相關專家任諮詢委員，提供建議協調業者漁民、地主及社區等糾紛事件，避免民眾求助無門。

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