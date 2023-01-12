【財商天下】螞蟻「去馬雲化」 華爾街緣何大喜？

【新唐人北京時間2023年01月14日訊】最近，馬雲放棄對螞蟻控股權的消息，在網絡上沸沸揚揚，阿里巴巴的股價也隨即上漲。那麼，螞蟻集團是怎麼操作「去馬雲化」的？股市和華爾街，又為什麼把這看做好消息？中共針對互聯網科企和民營企業家的整頓，就要結束了嗎？我們今天就來談談這些內容。

1月7日，螞蟻集團發布了一份《關於持續完善公司治理的公告》。公告內容分為三個重點。

第一，為了持續提升公司治理水平，實現董事會中獨立董事過半數，在目前董事會8名董事中包含4名獨立董事的基礎上，螞蟻集團計劃繼續引入第五名獨立董事。

什麼意思呢？在去年6月時，媒體曾報導，螞蟻集團官網更新了董事會名單，新增了兩名獨立董事，分別是香港交易所主席史美倫，和恆豐銀行獨立董事楊小蕾。所以，當時的新增動作後，螞蟻集團董事會共有8人，分別是董事長井賢棟、執行董事倪行軍，非執行董事蔡崇信、程立，以及4名獨立董事，分別為郝荃、黃益平、楊小蕾、史美倫。

根據去年1月中共證監會發布的《上市公司獨立董事規則》，上市公司董事會成員中，應當至少包括三分之一獨立董事。增加兩名獨立董事後，螞蟻集團獨立董事占董事會席位的一半，已經超額滿足了這個要求。

對於董事會當時的調整，有報導稱，這反映出了螞蟻集團在公司治理上取得的成效。

第二，公告稱，螞蟻集團相關管理層成員不再擔任阿里巴巴合夥人，強化與股東阿里巴巴集團的隔離。

事實上，《華爾街日報》在去年7月28日就曾報導，阿里巴巴發布的年報顯示，從2022年5月31日起，螞蟻集團的七名高管就不再擔任阿里巴巴合夥人，其中包括董事長兼首席執行官井賢棟、首席技術官倪行軍、首席人才官曾松柏等。

第三，也是公告最重要的內容，就是宣布對螞蟻集團股東上層結構進行調整，調整的核心，是螞蟻集團主要股東投票權的變化。

在舊的架構下，創辦人馬雲和3位一致行動人，井賢棟、胡曉明及蔣芳，通過100%控股杭州雲鉑，控制了兩大員工持股平台杭州君瀚和杭州君澳，進而間接控制螞蟻集團53.46%的股權。而馬雲持有杭州雲鉑34%股權，所以是螞蟻集團的實際控制人。

不過，螞蟻集團對舊架構做了新的調整：

1. 馬雲與井賢棟等三人的一致行動人的關係取消。

2. 馬雲退出杭州雲鉑，不再控股杭州君澳。

3. 新設杭州星滔，馬雲與另外四人各持股20%，合計持有螞蟻集團31.04%的股權。

4. 杭州雲鉑，由井賢棟與另外四人各持股20%，合計持有螞蟻集團22.42%的股權。

所以，在新的架構下，馬雲從實際擁有螞蟻集團53.46%的投票權，變為只有6.2%的股份，不再是螞蟻集團的實際控制人。

而且，此次調整完成後，螞蟻集團的主要股東為包括馬雲在內的10名自然人，他們彼此獨立行使所持有的螞蟻集團股份表決權，而且沒有一致行動關係。因此，不再存在任何直接或間接股東，單一或共同控制螞蟻集團的情形。

股市和華爾街為何興奮？

在螞蟻集團的這個公告發出之後，股市和華爾街似乎都非常興奮。

香港股市1月9日早盤，「阿里概念股」集體攀高，阿里巴巴一度上漲8.3%，領漲恒生科技指數，除此之外，阿里健康，上漲超過8%，阿里影業，上漲5%。

摩根士丹利也再次將阿里列入到中資科網股首選，並將其美股目標價，調升50%至150美元；高盛，則將阿里列入「確信買入名單」，將其港股目標價調高到135元。

那麼，馬雲放棄螞蟻的控制權，為何會讓市場如此興奮呢？因為這意味著北京當局對螞蟻集團的整改又邁出了一大步，螞蟻集團可能重啟IPO。

大家知道，作為世界上估值最高的獨角獸企業，螞蟻集團原本計劃發起世界上最大的IPO，在2020年11月5日在香港及上海掛牌同時上市，可望募集超過340億美元的資金。但是，就在上市前兩天，被監管機構突然叫停了。

叫停之前，在2020年10月24日，馬雲曾經在第二屆外灘金融論壇上，在演講中公開批評中國的金融監管體制陳舊落伍，監管部門以管理「當舖」的思維管理金融，阻礙並扼殺金融業創新。

結果是，這場不到20分鐘的演講，成了有史以來代價最昂貴的一場演講。一些報導提到，幾位高級金融監管官員，對馬雲的批評言論勃然大怒。馬雲本人隨後就被金融監管部門約談訓誡，而螞蟻金服的上市計劃也被迫「躺平」。

從那時起，螞蟻集團就被迫進行所謂的整頓和改革，而馬雲本人和其商業帝國，也一直在接受監管機構的審查。到了2021年4月，中共市場監管總局還以違反《反壟斷法》為由，罰了阿里巴巴182.28億人民幣。

但實際上，馬雲的演講只是中共整頓螞蟻集團的一個催化劑，因為螞蟻集團，營運著世界上最大的移動支付應用「支付寶」，而中共早就想拿到「支付寶」的控制權。這不僅是因為支付寶積聚的資金量非常地龐大，更重要的原因是，支付寶擁有10億用戶的大數據，可以通過它掌握所有消費者的交易資料和行動軌跡。

所以，BBC報導說，龐大金融數據背後，是中共政府對金融安全與風險的監管焦慮。尤其日本軟銀和美國雅虎是阿里巴巴的大股東，迫於監管壓力，馬雲才把支付寶從阿里巴巴中剝離出來。馬雲甚至表態過：「只要國家需要，隨時準備把支付寶獻給國家。」

除了這些原因以外，《華爾街日報》也在2021年2月披露，螞蟻集團被整的另一個原因，是因為背後涉及中共權貴家族。報導稱，前中共黨魁江澤民的孫子江志成，和前中共政治局常委賈慶林的女婿李伯潭等紅色家族成員，都參與了對螞蟻的祕密投資。

去年6月，大陸經濟學家李稻葵也在一個視頻會議上提到，螞蟻上市被叫停，是因為許多政府官員及親屬都牽涉其中，「這真的會嚇到最高層領導」。不過他認為，現在互聯網公司對中國政治的影響「已經為零」，高層的擔憂也已經被打消。

去年11月，路透社也曾報導說，對螞蟻集團的整改快要結束，螞蟻集團可能將被罰款10億美元。

《華爾街日報》曾在2021年2月報導，螞蟻集團與全球投資者在2018年6月達成協議，籌得140億美元資金，成為當時全球市值最高的初創企業。

其中，新加坡政府投資公司（GIC）投資最多，總額為7.8億美元；其次是馬來西亞國庫控股（Khazanah Nasional），投資了6.5億美元；加拿大退休金計劃投資局（CPP Investment Board）投資了6億美元；新加坡的淡馬錫控股也投資了5億美元。

此外，全球私募公司和共同基金管理公司，比如銀湖資本（Silver Lake）、華平投資（Warburg Pincus LLC）、凱雷集團（Carlyle Group Inc.）、普信集團（T. Rowe Price Group Inc.）等，也都分別投資了5億美元或以上。

但是，當時螞蟻與海外投資者簽訂的投資協議，沒有提供上市時間表，不會提供董事局席位和投票權；一旦上市計劃不成功，也沒有提供回報保證，並限制投資者撤資。

所以，這些投資者等於是吃了一個啞巴虧，原本以為可以坐享螞蟻上市帶來的豐厚收益，結果卻被套牢，無法獲利了結。

所以，儘管螞蟻集團已經無法獲得當年的高估值，但是，如今，螞蟻集團可能重啟上市，自然是給華爾街和眾多投資者，好比是打了一針強心劑。

去年，富達投資已經將螞蟻集團的估值，從IPO暫停前的2,350億美元下調到700億美元；貝萊德集團，將其估值下調到1,510億美元；普信集團，將其估值下調至1,120億美元。

從螞蟻開始到螞蟻結束？

在螞蟻IPO被叫停後，整個中國互聯網行業都遭遇了一場監管風暴。在過去兩年中，阿里巴巴、騰訊、京東、滴滴出行等中國龍頭企業，先後受到各種重罰，包括涉嫌商業壟斷、侵害用戶權益等，罰款動輒上百億元。可以說，螞蟻IPO被監管部門臨時叫停，成了一個轉折點，拉開了一個時代的序幕。

不過，中共銀保監會主席郭樹清近日的講話，似乎預示著中共針對互聯網科技企業的監管將要結束。新華社1月7日報導稱，郭樹清透露，14家平台企業金融業務專項整改已經基本完成，少數遺留問題也正在抓緊解決，後續將實行常態化監管。

不久之前，螞蟻集團旗下消費金融平台螞蟻消金增資獲批的消息，剛剛塵埃落定，增資之後，由杭州市政府控股的杭金數科（杭州金投數字科技集團），成為螞蟻消金第二大股東，持股10%。

從這些信號來看，從螞蟻集團開始的整改，似乎也會從螞蟻集團拉上帷幕。但是，中共對民企的整改真的會結束嗎？

在上個月召開的中央經濟工作會議上，中共剛剛強調，要支持民營經濟和民營企業發展壯大，習近平還在會議上說「我是一貫支持民營企業的」，但是，沒想到，不到一個月的時間，馬雲就失去了對螞蟻集團的實控權。

而中共，既然今天可以這樣來對付馬雲，明天就可以用同樣的手段來對付其他民營企業家，所以，中共這次釋放的真實信號是：民企就是它的囊中之物，可以隨時玩於股掌之間。

現在，在中共的淫威之下，馬雲徹底服輸了。而且，不只是馬雲，其他民營企業家也「不得不服」。大家看到，幾天前，郭廣昌、曹德旺等21名民營企業家，集體出現在中共央視節目中，做出了迎合當局的表態，聲稱「看好中國經濟」。

其實，馬雲早就預言過自己的結局，他曾說過：「中國的企業家沒有好下場。」中共官媒《人民日報》也早就說過：「沒有所謂的馬雲時代，只有時代中的馬雲。」言外之意就是，馬雲的一切都是黨賜予的，沒有黨哪有你。但是，沒有了民營企業家，沒有了盤剝、吸血的管道，中共黨又能支撐多久呢？

財商經濟研究所

策劃：宇文銘

撰文：李松筠

編輯：蔚然、宇文銘

剪輯：曲歌

監製：李松筠

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（責任編輯：李紅）

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