中國央行相關負責人 13 日透露，2020 年 11 月以來，金融管理部門指導督促螞蟻集團等 14 家大型平台企業的一些突出問題札實開展整改，目前已基本完成整改。平台企業金融業務的常態化監管框架也已初步形成。

人民銀行金融市場司負責人馬賤陽在國務院召開的記者會上指出，下一步，金融管理部門將堅持「兩個毫不動搖」，發展和規範並重，繼續推動剩餘少數平台企業的整改，善始善終，完成整改工作。此外，要提升常態化監管水準。

這一說法呼應了此前銀保監主席郭樹清的說法。人民銀行微信公眾號 8 日刊登郭樹清受訪時表示，14 家平台企業金融業務專項整改已基本完成，少數遺留問題也正在抓緊解決，後續將實行常態化監管。

螞蟻集團 7 日在官網發布《螞蟻集團關於持續完善公司治理的公告》，公告顯示，馬雲已經解除一系列協議，放棄了對螞蟻集團的實際控制權，螞蟻集團已無實際控制人。

本周，舜宇光學科技在港交所公告稱，有關認購目標公司重慶螞蟻消費金融有限公司 (簡稱「螞蟻消金」)6% 股權的相關交割事項已完成。這意味著，舜宇光學科技正式成為螞蟻消金第四大股東。

隨著所有認購股權交割完成，螞蟻消金股東將增至 12 家，並將成為註冊資本規模最大的持牌消費金融機構。