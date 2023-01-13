自行車大廠美利達邁向第3代接班 曾上原接任總經理

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（中央社記者潘智義台北13日電）高級自行車、電動輔助自行車產銷大廠美利達今天宣布邁向第3代接班，將由創辦人曾鼎煌長孫、美利達副總經理曾上原接任總經理，曾崧柱則專任董事長，不再兼任總經理。

美利達今天召開董事會，通過從今年2月1日起，總經理一職由現任總經理室副總經理曾上原升任，至於董事長一職則維持由原本身兼總經理的曾崧柱續任，為美利達第3代接班向前邁出重要的一步。

美利達發布新聞稿指出，1985年次的曾上原為美利達公司創辦人曾鼎煌的長孫，自2004年起即進入美利達，由基層做起，多年來經過生產製造、採購、產品研發與行銷等部門的完整歷練，熟悉集團的整體運作與自行車產業。

曾上原近幾年成功的主導美利達的企業資源規劃（ERP）電腦系統的全面更新，為了永續經營與地球環保，現正帶領美利達啟動落實ESG（環境保護、社會責任、公司治理）。

美利達表示，將接任總經理的曾上原除赴美取得行銷碩士學位，本身熱愛自行車運動，身體力行，多次參加鐵人三項競賽，並完成極度艱難的「一日雙塔」520公里單車自我挑戰。

面對後疫情時代的挑戰，曾上原表示將本著對自行車的熱情，帶領美利達「以誠實穩健，互助熱情的企業胸懷，創造無限競爭力，回饋企業人群。」

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美利達說明，1972年創立，剛歡慶建廠50週年，2022年的合併營收新台幣369.2億元，較2021年成長25.8%，2022年前3季的每股稅後盈餘（EPS）10.32元。美利達自行車與電動輔助自行車分別占台灣自行車總出口額的30%以上，在國際市場上占有一席之地。

美利達（MERIDA）也以4.67億美元的品牌價值，名列台灣最佳10大國際品牌（BEST TAIWAN GLOBAL BRANDS）。（編輯：蘇志宗）1120113