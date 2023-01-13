华盛顿 - 上周四，美国海关与边境保护局发布了一份报告，承认《防止强迫维吾尔人劳动法》的执行一直是一个持续的挑战，因为中国公司从其他地区运送货物以混淆来自新疆的产品来源。

“执法是一项持续的挑战，因为不良行为者继续寻求通过规避‘防止强迫维吾尔人劳动法'将强迫劳动制成的商品引入美国市场来谋取经济利益，”报告称。

美国海关与边境保护局的报告称，美国一家非政府组织的一份报告在美国海关与边境保护局最近的调查中发挥了重要作用，该调查确定了入境货物中含有新疆产的红枣。

“这个案例说明了为什么来自民间社会、非政府组织和行业的报告在海关与边境保护局将强迫劳动制成的商品拒之门外的工作中发挥了重要作用,”海关与边境保护局表示。

美国总统拜登于2021年12月23日签署了《防止强迫维吾尔人劳动法》，该法案于2022年6月21日生效，是美国对中国当局在中国使用维吾尔强迫劳动的回应。

根据这项法律，美国海关与边境保护局必须将全部或部分在新疆生产的所有商品视为强迫劳动生产的商品，因此禁止它们进入美国。

据北京称，维吾尔人强迫劳动是美国散布的谎言。

中国外交部发言人赵立坚去年6月表示，长期以来，美国“一直试图利用涉疆问题遏制中国，反复炒作‘新疆强迫劳动’这一美方散播的”弥天大谎。

据美国海关与边境保护局称，去年8月，总部位于华盛顿的人权和研究机构维吾尔人权项目发布了一份关于新疆红枣的报告，该报告引起了负责新疆事务的美国海关与边境保护局的官员的注意。

维吾尔人权项目的报告称，即使在《防止强迫维吾尔人劳动法》实施后，新疆生产的红枣仍继续在美国超市销售。

根据维吾尔人权项目，中国生产的枣占世界供应量的40%，中国约50%的红枣产自新疆。

“当美国海关与边境保护局贸易办公室纽约国家威胁分析中心的国际贸易分析师戴安娜·萨斯曼(Diana Sassmann)和埃里卡·里贝罗(Erika Ribeiro)看到维吾尔人权项目报告时，他们立即采取行动，美国海关与边境保护局发起了一种动态协作的方法，以确保采取正确的行动，”美国海关与边境保护局报告称。

据美国海关与边境保护局称，根据维吾尔人权项目报告中提供的信息和从其他来源收集的情报，该机构官员在纽泽西州的纽瓦克港确定了几批入境货物，这些货物含有来自新疆维吾尔自治区的红枣。

“当我们调查新疆枣的产地时，我们注意到的是，它们看起来像是在新疆收获的，但却是从其他地区运来的，”里贝罗说。

据美国海关与边境保护局称，农产品在某地种植并在不同地方包装的做法已成为中国生产商混淆新疆商品来源的正常操作程序，这使得美国海关与边境保护局的工作更难识别受强迫劳动污染的农产品。

“这并不罕见……在一个地方的农场种植某种东西，而包装厂在其他地方。这是挑战的一部分，”萨斯曼说。她说这种做法本身并不违法。事实上，这是农业行业的正常做法。但这确实使识别商品来源更具挑战性。