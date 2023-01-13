生食牛肉隨時感染寄生蟲！泰國一名28歲男子經常吃生牛肉，結果感染寄生蟲，近日排出2米長「生猛」寄生蟲。本港衞生署指出，感染寄生蟲可致8大健康問題，嚴重恐致膽筒炎，有3類食物風險最高。

食生牛肉感染寄生蟲

綜合泰國媒體報道，泰國網紅Amarit Chuetamuen經常在社交平台拍片分享日常生活。他喜歡吃當地一種用生牛肉片配上辣醬的菜式，在過去3年也經常食用，但從沒胃痛不適。

不過，他日前拍片表示自己服用杜蟲藥後，感到下身有不明東西滑落，其後更從肛門排出一條約2米長的白色寄生蟲，他表示該條寄生蟲是縧蟲，而感染寄生蟲正是因為常吃生牛肉所致。他又在影片中提醒其他喜愛生食肉類的人士，要盡量避免食生的肉類，以免受寄生蟲感染。

男子分享感染寄生蟲恐怖實況（慎入！!）：

Amarit Chuetamuen感染寄生蟲後求醫。（影片截圖）

Amarit Chuetamuen分享自己感染寄生蟲。（影片截圖）

Amarit Chuetamuen從肛門排出2米長寄生蟲。（影片截圖）

Amarit Chuetamuen從肛門排出2米長寄生蟲。（影片截圖）

寄生蟲長度驚人。（影片截圖）

Amarit Chuetamuen經常食生牛肉。（網上圖片）

感染寄生蟲症狀

根據本港衞生署資料，縧蟲體形扁平，可長至6米以上，身體有節，呈白色或淺黃色。縧蟲寄生在人體的小腸內，蟲卵經糞便排出體外。如蟲卵被豬或牛吃下，會在其體內生長為縧蟲囊，附在豬、牛體內。此外，有些縧蟲的幼蟲可以存在於淡水魚和海水魚。人若進食了未經煮熟的受污染豬肉、牛肉或魚，便可能受感染。

衞生署指，寄生蟲感染的症狀及潛伏期取決於所感染的寄生蟲種類。如感染小量的寄生蟲，可能會全無症狀。至於有症狀的患者，可能出現的情況如下︰

預防及治理方法

延伸閱讀：寄生蟲數量40年間增283倍

美國華盛頓大學曾進行有關寄生蟲的研究，詳細的研究結果如下：

4類高危人士勿吃生冷食物

根據食安中心網站資料，進食「生冷」食物會增加感染食源性病原體的風險，當中有4類高危人士有可能出現嚴重症狀，甚至會有生命危險：

同場加映：吃受污染醃製生蟹可致食物中毒

除了魚生外，醃製生蟹同樣是容易引致寄生蟲的食物。食安中心解釋，市民若進食了受污染的醃製生蟹，因應病原體的種類，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。病徵如下：

食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。

食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。

食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。

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食安中心指進食了受污染的醃製生蟹，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。

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