前中国首富马云近日交出了蚂蚁集团的实质控制权，被金融圈视为是蚂蚁可望重新上市的契机。不过，观察人士说，在一些企业家和外资的眼中，马云的下场释出的是负面信号，恐损及投资中国的风险评级。而且马云下台不是蚂蚁上市的充分条件，蚂蚁未来必须卸下科技公司的外衣，完成金融整改，才有机会以金控公司的身分重回主版上市。

根据阿里巴巴集团1月8日于港交所的公告，创办人马云不再是君瀚和君澳两家股权投资公司的实质控制人，各方也已终止之前议定的“一致行动协议”，因此，马云未来已无权代表这两家企业，对蚂蚁集团行使总计53.46%的投票权，仅能代表他自己所持有的6.2%股权。

另外，蚂蚁的孙公司恒生电子当日也同步公告称，马云不再是公司的实控人。

马云一代梟雄成狗熊？

在一些观察人士看来，一日之间，马云彷佛从叱吒中国商界的一代枭雄变成了狗熊，失去了多家他所创办的公司之实控权。

对此，位在英国的投行人士、“红色资本主义”(Red Capitalism)一书共同作者傅立泽·霍伊(Fraser Howie)在接受美国之音采访时表示，马云的再度失势为市场投下了另一枚极坏的震撼弹。

霍伊说：“这释出了许多在中国从商的负面信号，特别是对中国企业家、还有外资来说。对于投资中国，你得据此重新评估(风险)。”

他说，蚂蚁的最新股权结构改革对中国来说是个坏消息，唯有两点是正面的，一是马云还不至锒铛入狱，二是蚂蚁两年来的监管纷扰或可暂时止歇。

霍伊说：“能乐观看待的只有，这几年的(纷扰)或可划下句点，而蚂蚁或将可重新上市。但这不代表一切就此恢复正常了......现在的市况大变，(蚂蚁)已是一个被完全阉割的公司，未来的业务也严重受限。某个程度而言，公司现在群龙无首，或者要透过委员会集体决策，因此显然受制于政府，换言之，(蚂蚁)受到的限制颇多，未来成长前景也有限。”

蚂蚁原订2020年11月初上市，当时计划筹资370亿美元，号称全球最大的上市案。不过，随着马云在一场演讲中、严词批评中国的金融监管单位后，该上市案不仅被监管单位临时叫停，蚂蚁也屡遭以“无序资本扩张”等为名的金融整改，因此，各界都将马云演讲得罪当局视为导火线。

蚂蚁成长受限 只能在小碗里爬

蚂蚁上市案叫停后，投行人士曾形容：“原来到处爬的蚂蚁，未来只能在小碗里爬。”

据外媒《路透社》引述不具名的消息人士称，中国当局打算明年对蚂蚁处以10亿美元的罚款，结束对这家金融科技公司的整改。

霍伊说，蚂蚁原可成为全球的“尖儿”民企，但现在已时不予我，而其股权背后的政商关系复杂，让人看不清中国精英政治和各派系间的权斗，水有多深。而且现在党政的手摆明伸进了蚂蚁的商业管治，再加上，蚂蚁现行的决策圈不明，再怎么看，他都不认为蚂蚁的股权改革有助于提升其公司治理。

他说，就算未来蚂蚁能如愿上市，也人事已非。

不过，位于中国的观察人士则认为，外资和外媒都夸大了马云神话和蚂蚁对中国经济的重要性，蚂蚁接受整改才是正确的一步。

上海交通大学安泰经济与管理学院金融学副教授李楠在接受美国之音采访时表示，她早就主张，蚂蚁涉足放贷、保险、财富管理和支付等金融业务，且九成的利润来自金融业务，是一个不折不扣的金融机构，但是没有受到必要的金融监管。因此，蚂蚁把自己包装成科技公司，赴科技板上市，本身就是有问题的。

学者：马云下台有助于整改

她还说，马云缺乏对蚂蚁作为金融机构运营的理解，因此，他的下台有利于蚂蚁依照合理的金融监管原则进行下一步的整改。

李楠说：“马云下台不是它(蚂蚁)能够上市的充分条件。马云下台只是它能够上市的一个先决条件。它最后能不能上市，并不取决于马云是不是下台。但是呢？马云下台为它(蚂蚁)做上市(前)、做准备的这些整改奠定了先决条件。”

她批评，蚂蚁之前的商业模式不过是“新瓶装旧酒”、通过政策套利，加杠杆、搞资本运作, 其潜在风险是巨大的。

李楠说：“我们现在要避免的是资金在金融体系里面空转，就是蚂蚁在上市之前干的这些事情，通过一步步地加杠杆来做这些金融业务，打着这个科技公司的旗号，逃避金融监管。”

她说，蚂蚁未来必须卸下科技公司的外衣，把其所有金融业务，包括支付、馀额宝、放贷、理财、保险等纳入金融控股公司，并建立不同金融业务之间的防火墙，避免利益冲突，完成金融整改，才有机回重新上市。蚂蚁也必须获得每一项金融业务的牌照，依法正规持照运营，而且必然是以金控公司的形式，回到主板上市，而非科技板。

依照规定，蚂蚁在完成实控人变更，一年后才有资格在港股申请上市，2年后才能在上海科创板上市，3年后才能在上海A股上市。

外媒夸大蚂蚁对中国经济的贡献?

李楠认为，不少外媒夸大了蚂蚁在中国经济的地位。她说，虽然蚂蚁在全中国的移动支付市场占有50%以上的份额，但仅占全中国整体支付交易额的不到2%的份额，所有非现金交易的6.5%。而且蚂蚁打出帮助小微企业和普惠金融的口号，但根据其2020年上市前的招股书，总放贷2.1万亿中，只有两成是贷给小微企业，其他八成都是消费贷款，且其中不乏“诱捕性贷款”，鼓励大学生和刚刚毕业的年轻人借钱消费，借新债还旧债，潜在风险相当高。

位于中国河北的金融学者贺江兵也同意，蚂蚁上市案叫停对中国经济的影响有限，虽然对公司原始股东的资产确实损失很大。

他说，蚂蚁受挫不能解读为当局对民企的打压，因为蚂蚁是权贵企业，背后有太多政商利益勾兑，甚至国企等特权势力当靠山，马云的失势和蚂蚁的现况是政治派系角力的结果。

但就商业运作而言，他说，蚂蚁接受金融整改、改革股权结构，让只有6%股权的马云不再能一人决策，都是合规的作法。

贺江兵告诉美国之音:“你有多少股权，你投票权有多少，这符合中国的公司法，它从某种意义上来说，是种进步。你不能说，我（马云）只有6%的股权，我就有53%的投票权，那这个跟公司法相违背，跟世界主流的公司治理也是相矛盾的。”

贺江兵认为，马云早在八年前恐就被当局盯上，因为他所控制的恒生电子被证监会视为是2015年股灾背后的罪魁祸首，也因此曾遭罚4亿多人民币。

据中国基金报报道，恒生电子当年所设计出的网上交易系统，遭信托公司滥用，成为场外配置的利器，也就是让散户在内的股市投资人得以规避帐户数和杠杆率的上限，大肆借钱炒股，将当时场外配置的规模一度炒到5000亿人民币，直到发生股灾。

蚂蚁重新上市 市值恐下杀

另外，贺江兵说，蚂蚁未来若以金融股挂牌，传统企业的市值恐难有机会攀高。

不过，据英媒《金融时报》1月9日引述不具名的银行圈人士报道，中国打算收紧上市规范，将不准某些“红灯”业别的企业上市，例如食品、连锁饮料、甚至核酸检测企业都将不准在上海和深圳股市进行股权融资。

除了红灯企业，服饰、家具等企业则会被列入“黄灯区”，上市案将受到更严格的审查。

报道称，中国此举是为了引导市场资金流入具有战略重要性的产业，例如，与国家利益有关的资讯科技和先进制造等产业将被赋予绿灯，鼓励引进资金。

在此政策前提下，未来蚂蚁若申请上市，会被赋予什么样的灯号呢？

英国投行人士霍伊说，现在还难以判断。不过，他说，此政策若真的落地，代表中国想走回改革开放30年前的老路，以国家的力量来决定哪些才是冠军企业以及资金的流向，是不再尊重市场机制的退步思维。