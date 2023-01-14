被官方收購黃金股 阿里、螞蟻內設150個黨支部

【新唐人北京時間2023年01月15日訊】中國大陸公開的商業登記記錄顯示，官方掌控的國有企業已收購科技巨頭阿里巴巴集團控股有限公司兩家國內子公司的少數股權並享有特別權利。國際媒體將這種由官方把持的股份稱為「黃金股份」。

英國《金融時報》在本週五（1月13日）率先報導了上述消息。報導稱，根據中國的商業登記，去年9月國有企業浙江傳媒集團的一家投資機構收購了阿里巴巴旗下位於上海的優酷影視部門1%的股份，同時浙江傳媒集團任命其子公司的總經理金軍進入阿里巴巴子公司的董事會。

此外，去年12月中國網際網路投資基金（CIIF）下屬的公司網投穗城（北京），收購了阿里巴巴子公司廣州路角1%的股份，而CIIF是由中共國家網際網路信息辦公室（CAC）設立的。這意味著，中共網信辦變相掌握了阿里這家子公司的「黃金股份」。

《金融時報》分析說，這項投資的目的是讓北京加強對這家電子商務巨頭的流媒體視頻部門優酷網和網路瀏覽器UCWeb的內容控制。

報導還援引未具名的消息來源透露，中共官方正在討論收購遊戲巨頭騰訊控股一家子公司的黃金股份，而騰訊拒絕對相關傳聞作出置評。

路透社也報導了相關消息，並援引未具名消息人士的話說，割捨這樣的黃金股份，可以幫助該公司獲得傳播在線新聞和播放在線視頻和音頻節目的許可。此前，據報導阿里巴巴集團已與公司總部所在地杭州市政府簽署合作協議。

在過去五年多，中共當局一直致力於在私有網路媒體和內容公司中持有「黃金股份」，近年來開始對擁有大數據的公司採取這一手段。這些由政府支持的基金或公司購買的「黃金股」雖然通常只佔公司的1%左右，但這些基金或公司卻可以獲得被入股公司的董事會代表權和/或關鍵業務決策的否決權。

另大陸財新網報導，阿里巴巴集團及螞蟻集團「去馬雲化」後，中國銀保監會釋出訊號，對相關14個平台企業金融業務專項整改告一段落。

這篇報導披露，經過2年多的整頓後，螞蟻集團旗下的小額信貸營運的「花唄」「借唄」被移至重慶螞蟻消費金融有限公司（螞蟻消金）旗下。支付寶App支付鏈則與「花唄」、「借唄」信貸產品斷開，並加入數位人民幣受理網路。

此外，在公司治理層面，除創辦人馬雲失去實際控制權外，阿里集團及螞蟻集團內部還成立了黨委組織。

財新網稱，目前已成立阿里巴巴集團黨委、螞蟻集團黨委、阿里巴巴集團總部黨委等3個黨委，下設25個二級黨組織、150多個黨支部。

有分析認為，這些跡象表明，北京當局已經全面接管阿里巴巴及螞蟻2大集團。

（記者黎明綜合報導/責任編輯：李謙）

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