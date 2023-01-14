美利達創辦人曾鼎煌的長孫、董事長曾崧柱（前排右1）的獨子曾上原（前排中），接任美利達總經理。 （美利達提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕自行車大廠美利達（9914） 今天召開董事會，通過自2月1日起，由美利達創辦人曾鼎煌的長孫、董事長曾崧柱的獨子曾上原，接任美利達總經理，為美利達第3代接班向前邁出重要的一步。

74年次的曾上原熱愛自行車運動，並身體力行，多次參加鐵人三項競賽，及完成極度艱難的「一日雙塔」520 公里單車自我挑戰。

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曾上原自2004年起即進入美利達公司，從基層做起，在生產製造、採購、產品研發與行銷等部門的完整歷練，熟悉集團的整體運作與自行車產業。近幾年成功主導美利達的ERP（企業資源規劃）電腦系統的全面更新，為了永續經營與地球環保，現正帶領美利達啟動落實ESG（環境保護、社會責任、公司治理）的改革大計。

曾上原表示，面對後疫情時代的挑戰，將本著對自行車的熱情，帶領美利達「以誠實穩健、互助熱情的企業胸懷、創造無限競爭力、回饋企業人群。」

1972 年創立的美利達剛歡慶建廠50週年，去年合併營收369.2億元，較前年成長25.8%；去年前三季的EPS10.32元。

美利達自行車與電動輔助自行車分別占台灣自行車總出口額的30%以上，在國際市場上佔有一席之地，美利達（MERIDA）也以4.67 億美金的品牌價值，名列台灣最佳10大國際品牌（BEST TAIWAN GLOBAL BRANDS）。

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