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（中央社記者吳家豪台北17日電）代工廠緯創今天舉辦尾牙晚會，董事長林憲銘受訪表示，對今年景氣不是很樂觀，但也不悲觀，緯創過去幾年認真打造更強、更有韌性的營運體質，更有機會應對今年的挑戰。

林憲銘說，過去1年疫情起伏，緯創在疫情期間做很多該有的應變，不過去年下半年整個景氣及個人電腦（PC）市場有很大反轉，緯創去年下半年PC相關事業表現下滑，幸好產品線夠廣，其他產品有成長一些，因此去年成績與原本預期相差不大。

他說，去年底緯創進行組織改造，本來採取雙總經理制度，然而過去3、4年運作後有些策略性思考，「這時候做調整對我們最有利」，今年1月1日起由林建勳擔任總經理暨執行長，沈慶堯擔任執行副總經理暨營運架構長，為緯創打造更強的營運體質。

談到對大環境看法，林憲銘指出，外界原本認為2022年最大變數是疫情，但是去年2月俄烏戰爭開打，多了一個比疫情更嚴重的變數，造成世界經濟有很大動盪，影響能源價格、對整個經濟前景及世界局勢的看法。

林憲銘表示，今年似乎疫情有點緩解，各國對疫情的控制力也比以前更完備；但是其他變數包括地緣政治風險、俄烏戰爭、美國聯準會利率政策，對2023年不敢樂觀。

他強調，雖然大環境不佳，PC看起來還不是很好，但緯創不只做PC，還有很多其他產品。2023年大環境雖然不樂觀，很多策略和行動會更謹慎，或許投資精準度會更好，越是在這種情形下，越沒有亂花錢的本錢。

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林憲銘表示，過去幾年緯創認真打造更好的營運體質，做數位轉型、人工智慧（AI）專案，不斷提升ESG（環境保護、社會責任、公司治理）相關能力，在這種背景下，不敢講體質變成「無敵」，但是一定比以前強，或許更有機會應對今年的挑戰。

林憲銘說，對今年總體經濟不是很樂觀，但也不悲觀，關鍵在於企業是否認真打造敏捷、具有韌性的營運體質，這是緯創過去幾年認真在做的事。（編輯：林興盟）1120117