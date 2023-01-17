全球迎向 ESG 永續環保趨勢，各國都積極從電子垃圾挖礦，面板大廠群創 (3481-TW) 自 2019 年便耗資 2 億元攜手工研院技術合作，打造全球第一座液晶萃取中心，近期更導入零廢棄零污染自動化製程、強化潔淨生產，今 (17) 日進一步宣布智能循環液晶萃取中心盛大揭牌。

群創總經理楊柱祥指出，廢液晶回收在效益上主要有兩大重點，首先是降低對環境衝擊，第二則是達到規模經濟，讓群創可望在投資上逐步回本，這次液晶萃取中心揭牌後，未來將可望整廠國際輸出，發展再生電視等。

楊柱祥進一步表示，群創在 2019-2022 年處理 3445 噸廢棄玻璃、相當 288 萬片 42 吋面板，以創新溶劑循環萃取模式萃取 1.7 噸液晶純化再利用，再製 92 萬片 42 吋再生電視。

群創智能循環液晶萃取中心是全球首座自動化液晶循環再利用工廠，產線全面升級自動化，不良品面板收集分類後，運送至萃取液晶中心，作業流程中只有一開始，會透過人員以堆高機把面板送到面板解包機 (Un-pack)，之後完全自動化，面板經破碎機壓碎後，再送往萃取槽經過循環萃取沖洗，卸除液晶。

據統計，每處理 1000 噸液晶玻璃，即可減少約 507.2 噸 CO2e 排放，讓循環經濟再升級。

工研院近年也發表 65 吋大尺寸 4K 再生電視，院長劉文雄指出，台灣是全球面板主要生產國之一，環保署統計國內每年報廢的液晶面板高達 7000-8000 噸，而工研院在經濟部科技專案、環保署補助下，合作開發出廢液晶面板處理再利用技術，將廢棄面板中之的液晶、銦和玻璃各別分離、處理後進行再利用，此項技術不僅榮獲全球百大創新研發獎肯定，也協助群創將液晶高值化再利用，估計每年可省下約 4 億元成本。