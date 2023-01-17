随着美国越来越多的州宣布禁止在州政府的设备上使用抖音国际TikTok软件，该公司正试图通过重组以增加透明度来缓解人们对其数据安全存在的担忧，避免TikTok在美国遭到全面禁止的命运。有关专家认为，把数据存储在美国公司的服务器上或是在美设立新的子公司并不见得能打消人们的疑虑。

TikTok过去两年来一直在与美国的监管机构美国外国投资委员会(CFIUS)就该公司是否能继续在美国运作进行谈判。

《华尔街日报》星期一(1月16日)援引知情人士的消息说，在最近与美国国会议员和民间组织的沟通中，TikTok披露了一项耗资15亿美元旨在重组该公司的美国业务的复杂计划的细节。而此前它对有关的计划基本上保持了沉默。

随着联邦和州政府最近几个月来不断采取禁止在政府设备上使用这一软件的措施，与美国官员和国会议员进行的会谈变得更为紧迫。

继拜登总统去年12月签署了一项禁止联邦雇员在政府设备上使用TikTok的法案后，目前已有至少27个州采取了类似的禁令。威斯康星州和北卡罗来纳州是最新一批针对这一热门视频应用采取限制措施的州。国会还在考虑一项禁止在美国使用这个软件的法案。

TikTok正是在这个关口披露它的重组计划的，希望通过增加透明度来打消人们的一些关切。

报道说，TikTok希望其重组计划的细节以及承诺的确保对其内容推荐算法进行监督的措施——能够让华盛顿的潜在盟友相信，它有能力独立于总部位于中国的母公司字节跳动公司(ByteDance Ltd.)而进行运营。

《华尔街日报》援引TikTok一位女发言人的话说，公司相信，这个包含层层政府和独立监管的重组计划解决了对内容推荐和用户数据安全方面存在的担忧。

“我们不是在等待达成一项协议，”这位女发言人说。“在过去的一年里，我们在实施该解决方案方面取得了实质性进展，并期待完成这项工作以消除这些担忧。”

三分之二的美国青少年使用这个广受欢迎的短视频分享平台。尽管TikTok坚称不会向中国政府提供用户数据，但美国一直担心北京会利用法律和监管权力获取美国用户的数据，或试图推动亲中国的叙事或不实信息。

自2022年夏天以来，TikTok将美国用户数据存贮在美国公司甲骨文(Oracle)的云端服务器上。

据知情人士透露，根据TikTok的重组计划，其所有与内容服务相关的系统都存储在甲骨文。甲骨文和第三方检测者都可以看到运行这些系统的代码，并能对TikTok如何选择向用户提供视频，以及该平台如何识别要删除的视频有关的代码进行审核，以检测它是否被操纵，或者中国政府或其他外国行为者是否获得了访问权限。提案中的条款规定，如果美国政府或第三方监测者发现任何让他们感到关切的事情，将有一个把这个问题报告给TikTok，并在必要时最终报告给美国政府的程序。

为了解决用户数据安全的问题，TikTok将创建一个新的叫做TikTok美国数据安全(TikTok U.S. Data Security)的全资子公司。这个部门将负责维护TikTok并向外部董事会报告，董事会向美国外国投资委员会而不是字节跳动行使主要受托责任。

报道说，这个拥有2,500名员工的部门雇佣的所有员工都将遵守美国政府的一系列要求，并遵守国际武器贸易条例，该条例实际上禁止中国公民在这个新成立的公司里工作。

知情人士说，TikTok已花费约15亿美元建立甲骨文数据中心、移动代码以及雇用和支付第三方监测者的费用。他们表示，如果达成协议，预计TikTok今后每年要花费7至10亿美元。

支持TikTok提议的重组计划的人认为，这些措施将使中国政府无法干预美国的TikTok的运营。

但一些对中国持怀疑态度的人表示，只要字节跳动拥有TikTok，他们就不会相信与TikTok 达成的任何交易。

一些专家也认为，鉴于中国的《国家情报法》等有关法规，TikTok与美国公司合作或是在美建立子公司的做法很难让美国政府相信，它能确保美国用户的数据是安全的。

台湾AI实验室创办人杜奕瑾日前在接受美国之音采访时说：“我们做过数据开发和公司治理就知道，如果说，你今天不是以两个公司实体存在，而且是完全不同的人员，它在美国有自主性的研发团队的话，基本上很难与中国国家的规定脱钩。”

“当你这个母公司是在北京的时候，你在美国的这种子公司，你不需要或者说你可以完全置身于事外，这其实不容易，”他说。

杜奕瑾还认为，TikTok与甲骨文合作，把数据存储在它的云端服务器上也无法打消人们的疑虑。

“我觉得存在甲骨文上面并不代表你从境外就没有办法去接触。这个好像并不是一个保证，”他说。

这位专家还提到，对TikTok相当不利的是它在保护用户数据安全方面有不好的先例。

去年十二月，TikTok承认，字节跳动在北京的员工“不当”查阅了两名美国记者的TikTok用户数据。

出于国家安全考虑，时任总统特朗普在2020年发布了一项行政命令，禁止TikTok在美国运行。但该社交平台提起诉讼阻止了这个行政命令的实施。去年，拜登总统撤销了特朗普的指令，并要求美国财政部审查与该应用程序相关的安全问题。

美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷(Christopher Wray)去年11月15日在一次国会听证会上表示，该局对TikTok有“国家安全担忧”，其中包括“中国政府可能会用它来控制数百万用户的数据收集”。

他说，根据中国法律，“中国公司基本上被要求做中国政府希望他们做的事情，或者分享信息，或充当中国政府的工具。所以，这本身就有足够的理由让人担心。”

路透社最近报道说，TikTok叫停了在美国招聘安全顾问一事，原因是美国政界反对由美国官员出任TikTok安全顾问的声音越来越大。