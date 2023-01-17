▲LG攜手氣象達人彭啟明共同分享全台空氣困擾大調查，調查發現全台76.5%的民眾認為清淨度有待提升，其中以高雄市民感受度最差。（圖／NOWnews媒體庫）

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[NOWnews今日新聞]LG攜手氣象達人彭啟明揭曉全台縣市空氣困擾大調查，調查發現全台76.5%的民眾認為清淨度有待提升，以高雄市民感受度最差，而在濕度感受則有68.7%渴望改善，但人稱「雨都」的基隆卻在濕度方面卻相對其他縣市滿意。彭啟明也補充：「空氣不流通也容易累積濕氣，連帶使空氣品質下降，因此更建議空氣清淨機搭配循環扇使用，更可加值調節室內溫度、省電。」

根據全台空氣困擾大調查發現，高達77.7%的民眾針對空氣清淨度擔憂「過敏、氣喘、咳嗽、流鼻水等呼吸道問題」，其中以30~49歲的壯年族群或是與父母、6歲以下幼兒同住的族群最為在意；其次，43.7%民眾擔憂「被散佈於空氣中的細菌病毒感染疾病」，60歲以上的民眾對此關注度最高；疫情趨緩後，民眾關注重心轉移，但對空氣清淨度的擔憂卻沒有隨之下降。近日天氣變化大，即將迎來又濕又冷的過年，在環境濕度方面全台有67.8%民眾深感困擾，最擔憂的仍是引起呼吸道不適相關問題(57.8%)，針對衣物受潮、家中牆面反潮或落漆也讓超過五成民眾無所適從。

面對空氣品質不適度高，彭啟明分析：「清淨度與濕度數據可能與感受程度有差異，一方面，民眾空氣品質健康識能會影響主觀判斷；另一方面，也有許多方式降低空氣困擾的影響。例如：過敏族群配戴口罩提升舒適度，居家環境提高空氣清淨機與除濕機使用頻率。空氣污染是長期課題，環境濕度更是不可控，思考如何優化空氣品質感受度更是當務之急。」

終年多雨的宜蘭和基隆，冬季寒潮侵襲時潮濕感受更為明顯，但根據調查結果發現，有48%的基隆人是全台濕度感受自評最滿意的城市，其次為宜蘭縣有47.6%認為濕度感受佳，透過交叉比對發現，兩縣市控制居家濕度的秘訣在於每天使用除濕機，其中基隆更是有超過6成民眾每天使用。對此彭啟明認為：「台灣因海島型氣候，整體平均濕度達70~80％，不同地區相對濕度其實只相差10%左右，調查結果差異關鍵可能為居家濕度控制，另一方面懸浮微粒也會因水氣增長形成PM2.5，對健康造成威脅，空氣清淨與濕度控制缺一不可。」

此外，據調查全台有高達76.5%的民眾認為空氣清淨度有待改善，中南部地區尤其不滿，例如高雄市、台中市與嘉義縣居民有超過五成表示當地空氣清淨度不佳；對比使用空氣清淨機頻率，尤以南部民眾最低，50%的南部民眾近三個月內沒有使用空氣清淨機，甚至只在需要時才使用，而整體而言北部使用空氣清淨機的頻率更是高於中南部3%。

空污仍是全台重要課題，但空氣清淨機有機會緩解不適感。LG也針對民眾抗拒空氣清淨機三大主因一一突破：第一，3成民眾覺得運轉時間過長：LG PuriCare™ 360°空氣清淨機具有360 度全方位淨化與雙層出風口，可將乾淨空氣吹送至7.5公尺遠的角落，且20分鐘即完成單次清淨；第二，不知道什麼時候要開機：LG PuriCare™ 360°空氣清淨機機身設有最小可測得 PM1.0 的懸浮微粒感應器與偵測異味的異味感應器，能自動開啟更大的清淨效能來維持居家空氣品質；第三，高達53%在意運轉聲量：LG PuriCare™ 360°空氣清淨機採用智慧變頻馬達，不僅省電且夜間運轉下低分貝。