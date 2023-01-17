慈善机构乐施会在本星期瑞士达沃斯“世界经济论坛”年度会议召开之际说，极度富有和极度贫困25年来首次同时增加，并呼吁采取更公平的税收来应对不平等的激增。

几百名亿万富翁、几十名政府部长和央行行长计划出席本次“世界经济论坛”。乐施会星期一公布的“最富有者的生存”报告说，全球亿万富翁正在变得更加富有。

乐施会经济正义美洲主任艾哈迈德（Nabil Ahmed）对美国之音说，“达沃斯1月份回来了。富人节回来了。我们公布令人震惊的新报告发现，世界最富有的1%的人占据了全球2020年以来创造的所有新财富的将近三分之二。”

乐施会说，增加的财富有42万亿美元，几乎是全球底层99%的民众收入的两倍。

疫情利润

乐施会说，增加的财富部分来自政府资金，即新冠疫情2020年迫使各国封闭时全球经济所注入的紧急流动性。

艾哈迈德说，“这很关键。但超级富豪们同时的确能够驾驭这个资产即股市的暴增。由于经济缺乏积极税收的保护，超级富豪们的确能够中饱私囊。”

通胀

乐施会表示，至少17亿工人目前生活在通胀超过工薪的国家，变得更加贫困。亿万富翁们的财富却因通胀推高食品和能源的价格而激增。

乐施会说，“目前的生活成本危机，即食品和能源价格的攀升，也显著增加了顶层很多人的收益。食品与能源公司的利润创下纪录，向他们富有的股东们和亿万富翁的股东们支付空前的红利。企业牟取暴利正在驱动澳大利亚、美国与欧洲至少50%的通胀，正在经历与‘生活成本’危机相同的‘利润成本’危机。”

艾哈迈德对美国之音说，“我们能够显示95家食品和能源公司在2022年的利润的确翻了倍。”

公平税收

乐施会呼吁向食品公司征收与能源公司相同的暴利税，同时向全球百万富翁和亿万富翁们征收不超过5%的税收。

报告说，“最顶层财富和收入显著增加时，最富有人士的征税却崩溃了。各国虽然情况不同，但世界各地降低富人税收的总趋势却明显类似。”

艾哈迈德对美国之音说，“极度不平等不是不可避免的，”“这不是关于护士们、教师们和中产阶层。这的确是有关那些最顶层的人，确保他们支付更为公正的税收。”

解决方法

“世界经济论坛”主席布伦德（Børge Brende）表示，达沃斯世界经济论坛的确造福全世界。

布伦德对美联社说，“风险如此巨大，我们的确需要找到战争和冲突的解决方法。我们还必须确保我们不会陷入衰退，我们与1970年代一样有10年的低增长。这面临风险。我们需要所有利益相关方共同努力，建立一个更安全更包容性的全球经济增长。”

（本文部分内容参考了美联社的报道。）