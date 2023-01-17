2023年01月17日 環境資訊中心記者 劉庭莉報導 環境資訊中心記者 劉庭莉報導

為維護空氣品質，我國目前劃設45處空氣品質維護區，禁止或限制高污染車輛進入，環保署今（17日）舉行記者會表示，空維區對改善空氣品質有顯著效益，如台北市三處轉運站PM2.5濃度改善20.4%、雲林縣公誠國小CO濃度改善26.3%。

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環保署今（17日）舉行「空氣品質維護區管制推動 移動污染源改善有成」記者會。攝影：劉庭莉

全台劃設45空氣品質維護區 加嚴管制移動污染源

根據《空氣污染防制法》，地方政府可因地制宜劃設空氣品質維護區，限制或禁止高污染車輛進入，經過與相關機關與受影響對象協商，報請中央核定後實施。我國首處空維區為新北市「台北港空氣品質維護區」，環保署陸續核定45處空維區，包括港口五處、轉運站七處、機場兩處、中小學與醫院五處、風景區16處及其他區域10處，目前實施中的空維區有41處，還有三至四處在審核中。

環保署表示，空維區對改善空氣品質有顯著效益，以實施超過一年的空維區為例，台北港PM2.5濃度降低至18.5微克（µg／m3）、改善4.6%；台北市三處轉運站（台北、市府、南港）PM2.5濃度降低至13.3微克、改善20.4%；而桃園國際機場PM2.5濃度則降低至10.9微克，改善22.1%。

空維區劃設初期以港口、轉運站、風景區等大型車輛常出沒地區為主，近年加強保護敏弱族群，朝向學校、醫院等敏弱族群活動範圍劃設。由於空維區多為全時段管制，中小學則是針對學童上課時間，週一至週五早上7點至下午5點，環保署空保處處長蔡孟裕解釋，這是為了讓學童有較好的空氣品質，如雲林縣公誠國小CO濃度改善26.3%，區域民眾滿意度達88%。

台北港大型柴油車已減少60％ 未來空維區擬擴大至林口

目前空維區各自有不同管制策略，大致皆要求大型柴油車輛於一定期限內檢驗合格或取得自主管理標章，車齡五年以上燃油機車完成年度定檢等。蔡孟裕說明，車輛檢驗合格後才可申請自主管理標章，若排煙的不透光率符合標準，更將取得「優級」自主管理標章。

今年開始實施的蘇澳港空氣品質維護區，更要求停泊超過兩小時且有用電需求的公務船舶，如拖船、海巡、海關等，應使用岸電，減少港區工作船舶停靠時的碳排。

台北港實施空維區後，一期至二期大型柴油車已大幅減少60%，新北市環保局空氣品質維護科技士林子暘表示，由於空維區周邊仍有不少柴油車裝卸貨，今年預計將空維區擴大至林口電廠。蔡孟裕也指出，老舊車輛持續減少，一期至三期大型柴油車從2017年14.4萬輛，2022年底剩6.6萬輛。

蔡孟裕表示，空維區劃設成效會納入地方政府考核中，若考績不佳，將減少空氣污染防制基金補助比例。

環保署提醒，民眾可至空氣品質維護區管制平台查詢管制規範避免受罰，空維區周遭也已廣設實體告示牌及標示達292處，避免高污染車輛誤入空維區。地方政府於空維區設置66套車牌辨識系統，運用科技執法比對資料庫中車輛定檢、自主管理標章等資訊，共稽查20萬輛機車、75萬輛柴油車，裁處1786輛機車及4352輛次柴油車。

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