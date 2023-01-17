美國研究：吃一條淡水魚相當於喝一個月毒水

【新唐人北京時間2023年01月18日訊】鑑於全氟和多氟烷基物質（PFAS）可導致一系列嚴重的健康問題，越來越多的人呼籲對PFAS進行更嚴格的監管。一項新的研究發現，吃一條從美國河流或湖泊中捕獲的淡水魚，相當於喝了一個月被「永久化學品」污染的毒水。

PFAS是在20世紀40年代被開發出來的，現在被用於不粘鍋、紡織品、消防泡沫和食品包裝等。PFAS擁有世界上最難破壞的單鍵——碳氟鍵，這是有機化學中最強的化學鍵之一，使它們成為最難去除的物質。

隨著PFAS在空氣、土壤、湖泊、河流、食物、飲用水甚至人體中長期積累，人類健康受到嚴重威脅，包括肝臟損傷、高膽固醇、免疫反應降低和多種癌症。

為了解美國當地捕撈的魚受PFAS污染的情況，研究人員評估了2013年至2015年間從美國各地河流和湖泊收集的500多個魚片樣本。

他們的研究週二（1月17日）發表在科學學術期刊《環境研究》（Environmental Research）上，研究指出，河流和溪流中的魚類體內PFAS總量的中位數為每公斤9,500納克，而五大湖的中位數是每公斤11,800納克。

該研究的通訊作者、環境工作團體（Environmental Working Group）的高級科學家安德魯斯（David Andrews）告訴《國會山報》（The Hill），新研究是第一個將美國魚類消費與血液中的PFAS水平聯繫起來的分析，同時還比較了淡水魚和商業海鮮樣本中的PFAS水平。

在檢測到的「永久化學品」中，近3/4是全氟辛烷磺酸（PFOS），這是成千上萬種PFAS中最常見和最危險的一種。

研究人員計算出，吃一條淡水魚就相當於在一個月內飲用了PFOS濃度為萬億分之48的水。去年，美國環境保護局將安全飲用水中的PFOS的水平設為每萬億分之0.02。

該研究還發現，從2019年到2022年淡水魚中的總PFAS水平比商業銷售的魚要高278倍。「它們的差別之大令人難以置信，」安德魯斯說。

安德魯斯解釋說，一些商業捕撈的魚可能受到的污染較少，因為它們是在受控的水產養殖環境中生長。同時，大規模的海洋捕撈通常發生在離岸較遠的地方，那裡的PFAS污染會被稀釋。

安德魯斯指出，關於商業捕魚的數據比淡水魚的數據要新得多，海魚的污染水平仍然很高，任何魚類消費都可能影響血清水平。他呼籲進行更嚴格的監管，以結束PFAS的所有非必要用途。

沒有參與這項研究的英國利物浦約翰摩爾大學的環境污染研究員伯恩（Patrick Byrne）說，PFAS「可能是人類在21世紀面臨的最大化學威脅」。

伯恩告訴法新社，這項研究很重要，因為它提供了PFAS直接從魚廣泛轉移到人類的第一個證據。

就在該項研究發表幾天前，13日，丹麥、德國、荷蘭、挪威和瑞典五個國家向歐盟歐洲化學品管理局提交了一份禁止PFAS的提案。該機構在一份聲明中表示，該提案是「歐盟歷史上最廣泛的提案之一」。

（記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/01/18/a103627755.html