今年才一開始M·A·C就直接狠狠推出神級之作，堪稱人間最高段的美妝心機，修護+妝前+平衡+拋光的「超奇肌花瓣系列」，不僅能妝前保養、更能持續夜間修護，使用後原地好到登頂的拋光彈嫩花瓣肌，特嫩特亮，膚質水噹噹又無敵吃妝，輕鬆把後續完美妝效ＨＯＬＤ到卸妝前，還有#人間最水淨妝油，超乎想像的清爽卸妝力和卸後彈嫩的膚觸，Ｍ編實測完直接跪了！

by 花漾543

美肌的最高境界，肌膚水潤膨彈，最關鍵的絕對是「皮膚光澤」，肌膚細緻無瑕零毛孔兩頰彷彿能掐出水般的飽滿水光，Ｍ編心中絕頂美肌應該就是如此！

彩妝霸主M·A·C 真的超狂！2023全新重磅推出修護兼具妝前的斜槓保養「超奇肌花瓣系列」超奇肌修護花瓣精萃&超奇肌嫩顏花瓣霜 ，雙霸主1+1聯手打造天花板等級的妝前保養，後續怎樣上妝都美貌逼人到天長地久，Ｍ編私心激推一定要搭配這支為超奇肌花瓣系列量身打造的保養刷，神奇魔法刷按摩完馬上好緊實，臉蛋雙倍Ｑ彈又嫩到會反光。重點來了!!!再加碼「超奇肌清爽花瓣淨妝油」，再濃、再頑固的防水彩妝，全臉一瓶到底通通搞定！無敵卸妝力超級溫和不薰眼，身為彩妝霸主M·A·C斜槓保養真的沒在跟妳開玩笑，試用完直接雙手奉上年終喜提「超奇肌花瓣系列」！！別說Ｍ編沒提醒，現在搶還來得及美成巨星去走春！

一抹#拋光精華，奇肌不必等，肌膚秒彈嫩細緻漾出水光，根本直接換張皮！

M·A·C全新推出的超奇肌修護花瓣精萃 又被暱稱為#拋光精華，正是因為用完一下子肌膚立即彈潤剔透，臉頰內建小水庫般水嘎高調放閃，宛如磨皮後再被拋光！彩妝霸主M·A·C用心科研為妝而生的「超奇肌花瓣系列」理念，為肌膚保養LEVEL UP、妝前更進階。白話來說：好膚況是精緻妝容的基礎，蘊含強大修復能量的#拋光精華，即是為完美彩妝打造純淨畫布的靈魂角色。

關鍵核心正是超奇肌四重高效科技，強強聯手打造＃拋光彈嫩花瓣肌：提升肌膚飽水度，為肌膚強力補水鎖水的玻尿酸、加乘滋潤保濕功效，並且建立保護肌膚屏障的神經醯胺、幫助擺脫肌膚暗沉粗糙，撫平毛孔細紋，促進細胞更新激活肌膚生命力的鹼醯胺、以及萃取珍稀日本白芍精萃，每年僅7-10天花期珍稀可見，在冷冽寒冬後盛開展現無比的強韌生命力，經由花農手工採摘匠心萃取出能強化肌膚屏障免於環境污染傷害，超有感改善膚色不勻，傾注讓肌膚勻淨發光的驚人神奇能量。

經過實驗任何膚質都適用的＃拋光精華，水感質地精華，在臉頰上輕抹輕鬆推勻全臉，延展度直接五星等級沒話說，輕拍後 馬上滲入肌底吸收，完全零黏膩，任何膚質天天都能使用的清新水感，一抹肌膚小水庫瞬間補好補滿，立即舒緩肌膚的緊繃乾燥不適，包準誰用誰愛上！

半臉素顏+半臉上完花瓣精萃，只使用半張臉後的實測的對比，Ｍ編腦中只有兩字「驚呆」！吸收後是馬上！再次強調是「馬上」肉眼就能看見臉頰每吋肌膚都透出勻亮水光，飽水度讓肌膚瞬間膨皮， 手指一按壓臉，居然只有在少女時期臉蛋才有的蘋果光高調回歸臉頰，那道光可不只肌膚表面的亮，是從肌底透出晶瑩剔透的彈潤水光。

超奇肌四重高效科技，為肌膚注入4大奇肌：修護+平衡＋妝前+拋光，持續修護受損肌膚、並且調理油水平衡狀態，為肌膚打造最給力的防禦屏障，全方位養出澎嫩光澤的健康膚質，想要讓肌膚double亮，Ｍ編私心偷偷說，這支刷子請各位姐妹們務必手刀靠櫃，一定要到手！

終極小撇步！量身打造魔法保養刷，雙倍拉提又拋光PLUS提升Ｎ倍珍稀成分吸收力！

M·A·C首支專為護膚保養設計、純手工打造的＃001專業保養刷，圓拱型設計以及密集而柔軟的超纖細彈力刷毛，按摩時輕鬆貼合肌膚無死角，一面溫和去角質同時能加乘肌膚吸收高效保養成分，使用花瓣輕撫法輕柔按摩肌膚後，等同為肌膚進行雙效拋光，讓Ｍ編忍不住讚嘆這臉蛋上的光澤，根本就是夜空裡那一顆最閃最炫耀的星星！

使用兩滴＃拋光精萃搭配保養刷，按摩方式皆由下往上拉提。眼下除細紋>蘋果肌拉提

先由眼頭至眼尾下方輕輕提，撫平眼下紋路以及拉提下垂眼角，按摩過勞的眼周肌膚，讓雙眸回復明亮有神、眼周細緻平滑的膚質。再從鼻翼下方由內往外往外拉提臉頰肌膚，讓無活力的雙頰再度膨潤Ｑ彈。

木偶紋消失>嘴邊肉掰掰>下顎線緊緻拉提

最令人困糅的法令紋木偶紋，都必須仔細的拉提，以及肌膚鬆弛形成的嘴邊肉靠著拉提通通收回去，走山的輪廓線經過拉提之後，變得柔順平滑，也很明顯感受到緊實感。

額頭直線往上、傘型劃開、眉毛往上，全臉輕鬆完成雙倍拉提拋光保養！

眼尾、眼下、臉頰鬆垮細紋都顧到了，最被忽略的就是額頭細紋，抬頭紋總是悄悄月越來越深，由下至上撫平額頭紋路，並且拉提眉毛上方，同時可以幫助到眼睛拉提！

人間最水淨妝油誕生，添加珍稀保養成分能養膚的卸妝油，秒乳化溫和極淨連防水彩妝都可以！

超奇肌清爽花瓣淨妝油與超奇肌修護花瓣精萃皆蘊含核心成分珍稀日本白芍萃取，此外添加天然植萃成分：山茶花油、葵花籽油與荷荷芭 油的純淨天然植萃成分，以及維他命 E，都頑固彩妝、毛孔髒汙立刻去去走。卸妝完也完全不會有緊繃乾澀感，超級清爽不油膩！無礦物油不悶不致痘，Ｍ編拍胸脯肌膚完全無負擔，免驚會致痘長粉刺，敏感肌、油痘肌終於有一款能天天放心用、安心用的卸妝油了。

超奇肌清爽花瓣淨妝油絲滑水感質地，輕輕按摩全臉任何防水彩妝通通原地卸除的乾乾淨淨，完全不會拉扯到肌膚，秒速乳化、輕鬆沖洗，蘊含多重珍稀植萃保養成分，媲美保養品的卸妝油，卸妝不會帶走肌膚水份，而且不只幫助肌膚保水平衡，是認真在幫肌膚養膚，難怪肌膚越卸越滑嫩、更彈潤更細緻。

皮膚科、眼科皆認證的溫和度有多狂？不薰眼、不糊眼之外，經皮膚科、眼科測試連敏感眼還有配戴隱眼時，都可以使用，會不會太誇張！Ｍ編真心想為超奇肌清爽花瓣淨妝油刷一排愛心，再豎起大拇指給讚！完全沒有不秒收的道理！

半臉濃妝+半臉使用淨妝油後的淨透花瓣肌 實測比較：

Ｍ編真心說，妳一定要有心理準備一用過超奇肌清爽花瓣淨妝油愛用多年的它牌也只能心服口服認輸被妳打入冷宮，直接登上卸妝品Ｃ位完全實至名歸！超強卸妝力兼具無敵溫和度大家一致認同最難卸的應該就是防水睫毛膏和眼線，Ｍ編只有輕輕畫個幾圈，眼妝沒兩三下就乾淨溜溜！！

保養最後務必再＋1，超奇肌嫩顏花瓣霜給肌膚持久保濕修護，日夜NON-STOP為肌膚完封高效能量不停歇！

超奇肌修護花瓣精萃的神隊友「超奇肌嫩顏花瓣霜」富含萃取自芒果與酪梨的4大原生活膚精萃，補足水分長達長達 24 小時的超強保濕力持久力，超有感修護舒緩不穩定的膚況，同步為肌膚建立保護屏障，化身為隱形的肌膚保鮮封膜，在保養最後為肌膚完封最高效的保養成分至肌膚最底層，全方位的極致奢寵保護，讓乾燥或受損肌更快速回歸健康穩地狀態，乖乖不再鬧脾氣！

超奇肌嫩顏花瓣霜超柔滑細的質地，清爽卻又極緻滋潤，Ｍ編使用時也會時搭配保養刷，使用在需要更保濕局部乾燥的部位，以順時針畫圓加強按摩很快就完全吸收後！這樣就等於完整的完成妝前保養步驟。

最後加碼日本 M‧A‧C 資深彩妝師 Rumiko Ikeda Harris 的保養小撇步，身為乾肌Ｍ編一定要大推，乾肌人或需要肌膚需要急救補水時，將超奇肌修護花瓣精萃及超奇肌嫩顏花瓣霜混和再以專業保養刷按摩，就能立即改善膚況補水補到滿水位，肌膚激光爆水猶如鑽石光！

即使現在才了解「完美膚質」是精緻妝容的靈魂，此刻入坑「超奇肌花瓣系列」一點都不嫌晚，一年四季都能讓素顏膚況好到會發光，完妝後精緻妝容直接把大寫高級感寫在臉上！ 搶先一步到手「超奇肌花瓣系列」，先買先享受，為肌膚訂製拋光彈嫩花瓣肌，讓妳走春、開工2013一整天都光采耀眼，強烈建議妳快跟Ｍ編一起體膚質好到美哭自己的快樂吧！

M·A·C 超奇肌花瓣系列

奇肌修護花瓣精萃30ML NTD2,000

超奇肌嫩顏花瓣霜50ML NTD1,950

超奇肌清爽花瓣淨妝油 200ML NTD1,600

#001專業保養刷 NTD1,750

免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。