農曆新年快到，賀年菜式當然少不了鮑魚！不少人覺得炮製鮑魚菜式十分花時及複雜，今次《星島頭條》為大家示範如何用Panasonic 蒸氣焗爐 NU-SC180W輕易炮製出清新口味的清蒸柚子胡椒醬鮑魚，要預備一頓豐富又「有睇頭」的團年飯無難度！

清蒸柚子胡椒醬鮑魚食譜

清蒸柚子胡椒鮑魚的做法簡單，連預備功夫，不用1小時便可完成。點擊圖片了解材料、做法詳情：

清蒸柚子胡椒醬鮑魚的材料和做法詳情。

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清蒸柚子胡椒醬鮑魚的材料和做法詳情。

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清蒸柚子胡椒醬鮑魚的材料和做法詳情。

清蒸柚子胡椒醬鮑魚的材料和做法詳情。

此外，大家亦可點擊睇片，跟著炮製清蒸柚子胡椒醬鮑魚，即使零廚藝，亦能做得到！

【更多賀年食譜：年年好運蓮藕餅+哈哈大笑茄汁蝦】

同場加映：吃貝類3部位恐中毒

農曆新年除了吃鮑魚慶祝，有人亦會炮製其他海鮮佳餚。不過，進食海鮮時要注意安全。食安中心指，貝類海產3個部位易含毒素，食用時要避免，以減低食物中毒風險。食安列出高危部位，並解釋原因：

12款高危海產＋中毒症狀

食安中心指，如進食受污染的海產例如蜆、蠔、扇貝、帶子等有機會中毒。中心列出5種貝類毒素、12種易含毒素的海產，並講解致病毒素特性、中毒症狀：

較常含有毒素的海產及中毒症狀

撰文：Ricca

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