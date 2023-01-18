大掃除要清除頑固塵埃，哪款吸塵機吸力最好，吸得最乾淨？消委會今個月公布最新一期檢測報告，檢測市面20款無線直立式吸塵機，發現4款整體表現最好，包括2款「Dyson」吸塵機總評均獲滿分（4分）。另外，1款「飛利浦」吸塵機可持續使用近30分鐘，時間最長。整體表現最差的是「小米」米家Lite，總評只獲1分。到底哪些吸塵機性價比最高？

測試20款無線直立式吸塵機效能

消委會指，是次測試的20款無線直立式吸塵機樣本皆以內置的鋰離子（Li-Ion）電池推動，不可以於充電時吸塵，售價介乎$938至$9,280。測試由多國的消費者組織攜手合作，測試項目包括續航力及吸力維持表現、吸淨能力、省電程度、寧靜程度及使用方便程度等功能。

無線直立式吸塵機慳位又靈活，市面大部份型號為可拆卸手提式配合長吸管的設計，方便用家清理塵埃。消委會指，是次檢測的20款直立式吸塵機樣本整體表現參差，總評分為1分至4.5分。

總評獲4分的無線直立式吸塵機：

在消委會測試中，總評獲4分的直立式吸塵機。

在消委會測試中，總評獲4分的直立式吸塵機。

在消委會測試中，總評獲4分的直立式吸塵機。

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總評獲3.5分的無線直立式吸塵機：

在消委會測試中，總評獲3.5分的直立式吸塵機。

在消委會測試中，總評獲3.5分的直立式吸塵機。

在消委會測試中，總評獲3.5分的直立式吸塵機。

在消委會測試中，總評獲3.5分的直立式吸塵機。

在消委會測試中，總評獲3.5分的直立式吸塵機。

在消委會測試中，總評獲3.5分的直立式吸塵機。

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總評獲3分的無線直立式吸塵機：

在消委會測試中，總評獲3分的直立式吸塵機。

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總評獲1至2.5分的直立式吸塵機：

在消委會測試中，總評獲1至2.5分的直立式吸塵機。

在消委會測試中，總評獲1至2.5分的直立式吸塵機。

在消委會測試中，總評獲1至2.5分的直立式吸塵機。

在消委會測試中，總評獲1至2.5分的直立式吸塵機。

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4款無線直立式吸塵機吸淨能力最好

消委會指，上述20款直立式吸塵機吸淨能力懸殊。是次測試主要評審各樣本的吸頭效率，在地板、地氈、作手提使用時的吸淨能力，整體評分較高，獲4.5分的有以下4款：

「Miele」Triflex HX2 Cat&Dog（$7,558）

「Dyson」V12 Detect Slim Absolute（$5,980）

「Dyson」V15 Detect Absolute（$6,080）

「LG」A9T-Ultra（$9,280）

直立吸塵機使用時間最長達29.5分鐘

消委會指，是次測試亦比較了樣本充滿電後的使用時間（即續航力），以及使用期間吸力的維持時間。續航力方面，即量度樣本在沒有撒上任何碎屑的表面吸塵，及以最高吸力操作至電池無電為止的時間，各樣本量得的使用時間由約6分鐘至29.5分鐘。其中以下2款表現較好，量得的使用時間均超過28分鐘，獲4分。

「飛利浦Philips」 XC8043/61 SpeedPro Max（$3,888）

「飛利浦Philips」XC8347/61 （$5,998）

消委會推介9款無線直立式吸塵機

綜合上述20款無線直立式吸塵機數據，消委會提供以下選購指南：

總評分較高的無線直立式吸塵機型號：

在消委會測試中，總評分較高的直立式吸塵機型號

在消委會測試中，總評分較高的直立式吸塵機型號

在消委會測試中，總評分較高的直立式吸塵機型號

在消委會測試中，總評分較高的直立式吸塵機型號

在消委會測試中，總評分較高的直立式吸塵機型號

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總評分良好而售價較低的無線直立式吸塵機型號：

在消委會測試中，總評分良好而售價較低的直立式吸塵機型號

在消委會測試中，總評分良好而售價較低的直立式吸塵機型號

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在消委會測試中，總評分良好而售價較低的直立式吸塵機型號

在消委會測試中，總評分良好而售價較低的直立式吸塵機型號

同場加映：家居8大位置易藏細菌

美國有研究團隊曾就家居的污染物進行一項調查，結果發現有超過340種不同的細菌，包括大腸桿菌（Escherichia coli）、沙門氏菌（Salmonella）、金黃葡萄球菌（Staphylococcus aureus）等，可致食物中毒。

綜合美國國家衛生基金會、美國維珍尼亞大學等研究結果，家居有8個位置容易暗藏細菌：

浴室、廚房、客廳易藏菌位置：

家居8大位置易藏細菌

家居浴室易藏細菌

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家中廚房易藏細菌

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家中廚房易藏細菌易藏菌位置：

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家中客廳易藏細菌位置

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睡房、客廳：

家中8大位置易藏細菌

家中易藏細菌物件

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家中睡房易藏細菌位置

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