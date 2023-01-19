【民眾網黃楸玲／台北報導】

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「民以食為天，食以安為先」，為落實食安五環第一環-源頭管控，環保署化學局自105年12月成立後，即與衛福部及農委會合作，對食安疑慮化學物質流向著手，從源頭控管食安疑慮化學物質流向，保障食品安全。

環保署指出，為加強食安疑慮化學物質運作業者管理責任，避免食安疑慮化學物質系統性流入食品鏈，105年起即積極評估經濟部103年跨部會選定之57種食安疑慮化學物質加強管理。

為杜絕工業用化學物質流用於食品製造或加工之問題，環保署106年至111年持續每年均完成國內逾3,000家次化工原料業者輔導訪查，輔導落實業者自主管理，與業者建立夥伴關係共同防堵食安疑慮化學物質流入食品鏈，更跨部會合作辦理民俗節慶專案聯合稽查輔導，除108年由衛生單位檢出2件攤商個案性誤用公告前留存之吊白塊及玫瑰紅B，皆無由環保署列管運作業者流出情事。

在跨部會合作部分，環保署與農委會及衛福部由三部會署副首長共同主持，每季定期召開「環境保護與食品安全協調會報」，即時討論環境保護與食品安全資訊，並持續監測高風險區域，如發現食品生產環節中有污染風險，將立即通報啟動應變機制，共同進行監測、溯源採樣或緊急應變，農場到餐桌各環節緊密相扣，確保食品安全與國民健康。

環保署表示，藉由法規面的公告列管食安疑慮化學物質、預防面的強化食品鏈源頭化工原料業者自主管理，近年已未再發生食安疑慮化學物質系統性流入食品鏈之食安事件，環保署也將持續把關食品鏈源頭的化學物質與種植環境，跨部會共同守護，從農場到餐桌層層為把關，避免食品遭受污染，以維護國民健康，喜迎玉兔年。

落實「食安五環」 確保國人健康（圖：行政院）

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