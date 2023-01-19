中國國務院新聞辦公室 19 日發布的《新時代的中國綠色發展》白皮書指出，中國加快綠色交通運輸體系建設，讓運輸更加環保、出行更加低碳。

白皮書指出，中國推進交通運輸工具綠色轉型。截至 2021 年底，中國新能源汽車保有量達到 784 萬輛，占全球保有量的一半左右。提升機動車污染物排放標準，推進船舶使用 LNG 動力和岸電受電設施改造，加快老舊車船改造淘汰，2012 年以來，累計淘汰黃標車和老舊車 3000 多萬輛，拆解改造內河船舶 4.71 萬艘。

發改委副主任趙辰昕指出，截止到 2022 年底，中國風電太陽能發電裝機突破了 7 億千瓦，風電、太陽能發電裝機均處於世界第一；2022 年風電太陽能新增裝機占全國新增裝機的 78%，新增風電太陽能發電量占全國當年新增發電量的 55% 以上，這個比例非常高。

工信部副部長辛國斌表示，下一步著力從以下五個方面深入推行綠色製造。

一是健全完善綠色製造和服務體系。結合新形勢新任務新要求，制定出台加快推動製造業綠色高質量發展的指導意見。統籌部署綠色製造推進工作，打造梯度的綠色製造標杆培育機制。

二是構建綠色低碳升級改造政策體系。持續堅持降碳、減污、擴綠、增長協同推進，統籌用好中央和地方財稅、金融等各類政策資源，形成多層次、多元化、一攬子的支持政策體系，支持引導企業實施綠色低碳升級改造。

三是強化綠色低碳標準的引領。制定出台工業和信息化領域綠色低碳標準化指導意見，充分發揮各行業標準化技術組織作用，加快相關標準的製修訂。

四是建立數位賦能綠色製造的引導機制。加快推進數字化、綠色化協同轉型，推動人工智能、物聯網、雲計算、數字孿生等新一代信息技術在製造領域的深度應用。

五是深化綠色製造的國際交流合作機制。依托現有的多雙邊合作機制，圍繞綠色低碳技術創新、成果轉化、政策標準等方面加強溝通交流，務實推進合作發展。